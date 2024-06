FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen einer Bombenentschärfung ist am Freitag der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen eingeschränkt und eine Autobahn gesperrt worden. Ein Sprecher der Frankfurter Polizei sagte am Abend, der Kampfmittelräumdienst habe seine Arbeiten zur Entschärfung begonnen. Wie ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport mitteilte, können vorübergehend zwei von vier Start- und Landebahnen nicht genutzt werden. Dadurch könne es zu Verzögerungen und Verspätungen im Betriebsablauf kommen, so der Sprecher.

Die genaue Dauer der Sperrung stand zunächst nicht fest. Fraport nannte einen möglichen Zeitkorridor bis 21.00 Uhr. Fluggäste sollten ausreichend Zeit für die Anreise einplanen und den Flugstatus vorab auf den Internetseiten der Fluggesellschaften prüfen.

Bei Bauarbeiten rund um das neue Terminal 3 war am Freitag eine Bombe gefunden worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine Phosphorbombe. Brandbomben mit weißem Phosphor wurden in großem Maßstab im Zweiten Weltkrieg eingesetzt.

Die Bombe soll kontrolliert gesprengt werden. Dafür wurde nach Angaben der Polizei auch die Autobahn 5 gesperrt, die am Flughafen vorbeiführt. Die Polizei will die Bevölkerung auch über die Plattform X informieren. In einem Radius von rund 1000 Metern um den Fundort wurde eine Sperrzone eingerichtet.

Das dritte Passagier-Terminal in Frankfurt soll 2026 eröffnet werden. Dafür werden rund vier Milliarden Euro investiert. Bis zu 19 Millionen Passagiere können jährlich im neuen T3 abgefertigt werden./sat/DP/stw