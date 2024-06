SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD intensiviert seine Expansion in Südamerika und will sein Händlernetz für New Energy Vehicles (NEVs) in Brasilien massiv ausbauen. Die BYD Company Ltd. (SIN: CNE100000296) plant, die Zahl der Händler in Brasilien bis Ende 2024 massiv zu erhöhen....

Den vollständigen Artikel lesen ...