CrowdStrike, ein führendes Unternehmen im Bereich der Cybersecurity, wird infolge beeindruckender Finanzergebnisse und einer starken Basis von geschäftlichen Partnerschaften in den S&P 500 Index aufgenommen. Die Aufnahme, die im Rahmen der Quartalsanpassung am 24. Juni 2024 gemacht wird, spiegelt die erfolgreiche Positionierung des Unternehmens in einem schnell wachsenden Markt wider. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...