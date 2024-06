Die Biotech-Branche hat in diesem Jahr nicht nur Gewinner hervorgebracht. Bei einigen Aktien könnte der große Kurssprung aber erst noch kommen - meint zumindest ein Biotech-Analysehaus. Für Anleger, die schon länger in der Biotech-Branche investiert sind, ist diese Erkenntnis nicht neu: In dem Sektor können Aktien aufgrund von Fehlschlägen oder Durchbrüchen bei klinischen Studien zu Wirkstoffen extrem schnell fallen oder steigen. Die Gewinner von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...