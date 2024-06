Ende März kletterte die Airbus-Aktie (WKN: 938914) auf ein neues Allzeithoch. Doch seitdem hat der weltgrößte Flugzeugbauer seinen Schub verloren und rund -13% an Wert verloren. Mit einem Minus von über -2% war der Kursverlust am Freitag besonders hoch. Was steckt hinter den Börsenproblemen von Airbus? Sehr schwache Auslieferungszahlen Auslöser des Kursverlustes zum Wochenausklang waren sehr schwache Auslieferungszahlen. Im Mai übergab Airbus lediglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...