Frankfurt (pta/09.06.2024/08:00) - So mancher spricht schon von einem neuen Superzyklus am Rohstoffmarkt. Der erste dieser Art wurde in den 2000er ausgelöst. China trat der Welthandelsorganisation WTO bei und öffnete sich für den internationalen Wirtschaftsverkehr. Es folgte ein Jahrzehnt des steilen Wachstums. Die Industrie fuhr hoch und war zusammen mit der boomenden Baubranche der Wachstumsmotor des Landes. Und dafür benötigte es jede Menge Rohstoffe. Danach folgt ein tristes Jahrzehnt im Rohstoffmarkt, doch das scheint vorüber. Denn die Energiewende, der Boom bei Elektroautos und die ausufernde Staatsverschuldung weltweit treiben vor allem Kupfer und Gold auf immer neue Höhen. Die Rekordpreise sind beim roten Metall schon fast erreicht, während Gold dieses Jahr neue Bestmarken aufstellte.

Und dann gibt es noch die Spezialmetalle: Von Titan über Lithium bis Vanadium. Hier sind es die gleichen Trends, teilweise aber mit anderen Effekten. So war beispielsweise Vanadium bis vor wenigen Jahren noch ein langweiliges Metall. Doch heute steht es auf der Liste der "kritischen Rohstoffe" der USA und der Europäischen Union. Und das hat zwei Gründe: Zum einen dominieren China und Russland den Markt und stehen für etwa 80 Prozent der weltweiten Produktion. Bisher ging Vanadium vor allem in die Stahlindustrie. Doch nun sind Leichtbauflugzeuge und Energiespeicher, vor allem als Vanadium Flow Batterien gefragt. Beides treibt die Nachfrage nach dem Metall an.

Der Boom bei Erneuerbaren Energien, Elektroautos, dem Ausbau und der Erneuerung der westlichen Infrastruktur wird die Nachfrage nach diesen Rohstoffen wohl noch die kommenden Jahrzehnte anheizen. Dementsprechend warten hier Chancen für langfristig orientierte Anleger.

Barrick Gold: Der zweitgrößte Goldproduzent der Welt wartete jüngst mit gemischten Q1-Zahlen auf. Die Goldproduktion ging um 1 Prozent auf rund 940.000 Unzen zurück, der Umsatz stieg aber dank höherer Gold- und Kupferpreise um 4 Prozent auf knapp 2,75 Mrd. US-Dollar. Von Vorstandschef Mark Bristow wird mehr erwartet, und das könnte in den kommenden Quartalen auch kommen. Zum einen fährt der Konzern derzeit zwei Minen hoch. Gelingt es hier im Plan zu bleiben, dürften Umsätze, Produktion und Gewinne sukzessive steigen. Zudem arbeitet Barrick an der Entwicklung neuer Minenprojekte, die am Ende des Jahrzehnts für den Turbo sorgen sollen. Die Aktie von Barrick Gold konnte nicht mit den Gewinnen beim Goldpreis mithalten. Dementsprechend besteht hier Nachholpotenzial.

Vanadium Resources: Das australische Unternehmen entwickelt das Weltklasse-Vanadium-Vorkommen Steelpoortdrift in Südafrika. Es gilt als eines der größten und hochgradigsten Vanadium-Vorkommen der Welt. Jüngst konnte Vanadium Resources drei Absichtserklärungen zur Lieferung des Materials an Endverbraucher abschließen, worunter auch Gruppen aus dem Bereich der Vanadium Flow Batterien sind. All diese Vereinbarungen wurden innerhalb eines Kalendermonats abgewickelt, was die starke Nachfrage nach Vanadium aus China deutlich macht. Außerhalb Chinas befindet sich Vanadium Resources zudem in Verhandlungen mit potenziellen Offtake-Partnern aus Japan, Südkorea sowie europäischen Händlern und Abnehmern. Neben diesen Erfolgen beeindrucken auch die Finanzdaten des Projekts. Der Net Present Value (NPV) von Steelpoortdrift kommt laut der Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) auf 1,212 Mrd. US-Dollar. Das ist ein Vielfaches der aktuellen Börsenbewertung von Vanadium Resources, die derzeit bei etwa 30 Mio. australischen Dollar liegt. Dem steht ein möglicher Minenbetrieb über mindestens 25 Jahre mit einem jährlichen Free Cashflow von 152 Mio. US-Dollar gegenüber. Die Ressource auf Steelpoortdrift ist so groß, dass sie zu den geplanten Abbauraten über 180 Jahre abgebaut werden kann. Anleger können sich hier positionieren, um langfristig von einem boomenden Vanadium-Markt zu profitieren. Haupttreiber des Marktes ist neben Stahl vor allem die Nachfrage nach Energiespeichern auf Basis der Vanadium Flow Batterietechnologie.

Cameco: Bei Uran läuft derzeit die erste Boomphase seit 2011, dem Jahr des Unglücks von Fukushima. Doch mit der Energiewende und dem Kampf gegen den Klimawandel hat sich der Wind für die Industrie gedreht. Viele Staaten wie die USA, China, Großbritannien, Indien, Kanada oder die Türkei setzen auf die Atomkraft, um den wachsenden Hunger nach Energie zu stillen und zudem, um die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens erfüllen zu können. Aktuell werden weltweit rund 60 Atomkraftwerke gebaut. Gegenwärtig wird eines in China hochgefahren. Klar ist: Mit dem neuen Boom sind zuverlässige Lieferanten von Uran nötig. Hier kommt Cameco als größter westlicher Produzent ins Spiel. Nach dem das Unternehmen lange Betriebe stilllegte, wird nun wieder die Produktion sukzessive hochgefahren. Bei Umsatz und Gewinn profitiert das Unternehmen von höheren Uranpreisen. Die Aktie zeigte sich zuletzt bärenstark und befindet sich weiter im Aufwärtstrend.

Vanadium Resources ISIN: AU0000053522 WKN: A2PPPU https://vr8.global/ Land: Australien / Südafrika

Interessenkonflikte: Mit der Vanadium Resources Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Vanadium Resources Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Vanadium Resources Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

