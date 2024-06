Der Kurs des Edelmetalls steigt von einem Hoch zum nächsten. Analysten sehen die Unzennotiz mittlerweile schon bei 3000 Dollar. Von Petra Maier Die glänzende Welle ist etwas ins Stocken gekommen. Mitte Mai erreichte der Goldpreis mit 2450 Dollar ein neues Allzeithoch. Neben den geopolitischen Risiken im Nahen Osten und in der Ukraine trieben die massiven Käufe der Zentralbanken, allen voran die der People's Bank of China, den Preis in die Höhe. ...

