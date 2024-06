Baden-Baden (ots) -Ankündigung: Festival 2025 findet am 7. Juni auf dem Mannheimer Maimarktgelände stattBeim dritten "DASDING Festival" feierten am gestrigen Samstag, 8. Juni 2024, die Besucher:innen bei ausgelassener und friedlicher Stimmung auf dem Maimarktgelände in Mannheim. Bei strahlendem Sonnenschein und dem besonderen Ambiente im Palastzelt und vor der Open-Air-Bühne herrschte fantastische Stimmung. Künstler wie Kasi oder Paul Wetz mischten sich unter das Publikum und unterhielten sich mit den Fans. Das nächste Festival findet am 7. Juni 2025 statt.Breites Angebot an Newcomer:innenDie Newcomerin NNOA eröffnete das diesjährige Festival, badmómzjay war als Headlinerin gefeierter Abschluss-Act. Das zu 50 Prozent weiblich besetzte Line-up bot dem Publikum junge, deutsche Musik zwischen Hip-Hop, Pop und Indie. Ebenfalls dabei waren Mayberg, Levin Liam, Berq, Paula Carolina, Baby B3ns, Ellice, Kasi, Lena&Linus und PaulWetz.Newcomer:innen mischten sich unters PublikumProgrammchefin Mira Seidel: "Mit dem DASDING Festival geben wir jungen Acts nicht nur eine Bühne, wir machen ihre Musik erlebbar. Wir schaffen Live-Momente und bringen Publikum und Künstler:innen zusammen. Auch auf dem Gelände: badmómzjay schaute sich das Konzert von Berq an und sang bei "Rote Flaggen" mit, die Jungs von Kasi unterhielten sich mit Besucher:innen, Berq lief beim Konzert von Mayberg durch die hinteren Reihen... Diese Nähe, diese Nahbarkeit und diese Unaufgeregtheit, die sind nicht selbstverständlich. Sie zeichnen das DASDING Festival aus."Aufrufe zur WahlbeteiligungEin Thema, an das bei den Auftritten immer wieder erinnert wurde, war die Europawahl. Aufrufe beispielsweise von Kasi, Berq oder Mayberg, zur Wahl zu gehen und den Parteien eine Stimme zu geben, die die Demokratie fördern, wurden unter Beifall aus dem Publikum angenommen.Highlights im Radio und onlineWer nicht vor Ort in Mannheim war, kann die Höhepunkte des "DASDING Festivals" im Radio, auf DASDING.de sowie auf Instagram und Tik Tok verfolgen.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/ausgelassene-und-friedliche-stimmung-beim-dritten-dasding-festivalPressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5797166