Bern - Die Initianten der Kostenbremse-Initiative erwarten nach deren Ablehnung, dass die Politik das Problem der steigenden Gesundheitskosten weiter vor sich her wälzt. Die Gegnerseite sah das Nein als Zeichen der Bevölkerung, die einen Zugang zum Gesundheitssystem für alle will. Der Berner Mitte-Nationalrat Lorenz Hess erklärte am Sonntag in der Abstimmungssendung von Schweizer Fernsehen SRF, man habe eine Chance verpasst. Das Stimmvolk habe Angst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...