6.000 Euro - so viel günstiger ist das Tesla Model Y ab sofort. Bis 30. Juni 2024 gibt es bereits produzierte Lagerwagen aus Grünheide mit diesem Aktionsrabatt, den Tesla klangvoll Umweltprämie nennt. Die Vertriebsmaßnahme soll die Überproduktion der vergangenen Monate abbauen - und dürfte auch der Elektromobilität in Deutschland generell einen Schub verleihen. Tesla hatte in Deutschland zuletzt mit einer deutlichen Absatzflaute zu kämpfen - das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...