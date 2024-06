PARIS (dpa-AFX) - Der Parteichef des rechtsnationalen französischen Rassemblement National Jordan Bardella hat nach dem Erfolg seiner Partei bei der Europawahl Parlamentsneuwahlen in Frankreich gefordert. "Diese beispiellose Niederlage für die herrschende Kraft markiert das Ende eines Zyklus und den ersten Tag der Zeit nach Macron, bei der es an uns ist, sie aufzubauen", sagte Bardella am Sonntagabend. Der deutliche Vorsprung seiner Partei vor dem Lager von Staatschef Emmanuel Macron sei eine scharfe Verurteilung der bisherigen Politik. "Emmanuel Macron ist heute Abend ein geschwächter Präsident", kommentierte Bardella und sprach von einer politischen Sackgasse. "Unsere Landsleute haben einen Willen zur Veränderung ausgedrückt."

Bardellas RN hat die Wahl ersten Hochrechnungen zufolge in Frankreich klar gewonnen. Seine Partei kam demnach auf 31,5 bis 32,4 Prozent der Stimmen, Macrons proeuropäisches Lager auf nur etwa 15,2 Prozent. Die Sozialisten landeten den Hochrechnungen zufolge mit 14 bis 14,3 Prozent knapp hinter Macrons Mitte-Block auf Platz drei.