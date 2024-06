Krypto News: Innovative Coins machen sich die Tokenisierung zunutze

Die Tokenisierung soll laut einer Prognose von 21.co bis zum Jahr 2030 auf eine Größe von bis zu 10 Bil. USD kommen. Dabei werden jedoch nicht nur traditionelle Vermögenswerte wie Aktien tokenisiert, auch viele andere Branchen können von dem revolutionären Potenzial profitieren. Einige der spannendsten Bereiche stellen wir im Folgenden vor. Entdecken Sie nun das revolutionäre Potenzial der Tokenisierung!

Tokenisierung der Bildung

Ein bisher noch stark vernachlässigter, aber zunehmend an Bedeutung gewinnender Bereich ist die Tokenisierung der Bildung. Denn in diesem Sektor finden sich erst 13 Coins auf CoinMarketCap, was im Verhältnis zu anderen Kryptosektoren sehr wenig ist. Somit bietet sich für die ersten Pioniere eine leichtere Chance, um sich durchzusetzen und frühzeitig einen Namen zu machen sowie einen Entwicklungsvorsprung aufzubauen.

Mithilfe der Tokenisierung der Bildung sind einige besondere Vorteile verbunden, welche die Bildungsbranche in die Zukunft befördert. Denn Zertifikate und Zeugnisse können einen höheren Schutz gegenüber Verlust und Betrug bieten. Somit erhalten sie eine höhere Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit.

Ebenso können Lernende die Lerninhalte über Coins freischalten oder Lehrkräfte sich eine alternative Einkommensquelle aufbauen. Einen besonderen Anreiz bietet die innovative Funktion Learn-to-Earn von 99Bitcoins, bei welcher sogar die Lernenden für ihre Lernerfolge Belohnungen in Kryptowährungen verdienen.

Ebenso verwendet 99Bitcoins die Gamifizierung, um somit die Lernerfolge und die Motivation zu steigern. Denn somit lernen die Teilnehmer spielerisch die neuen Inhalte, wobei auch eine individuelle Lernumgebung geboten werden kann. All dies wirkt sicher erwiesenermaßen förderlich auf die Lernerfolge aus.

Mit seiner Erfolgshistorie von 11 Jahren, 709.000 Abonnenten und über 2,84 Mio. Kursteilnehmern bietet das 99Bitcoins eine solide Basis. Erst jetzt wird der erste Coin auf dem florierenden Ökosystem von Bitcoin herausgegeben, womit das Projekt von der hohen Etablierung und Sicherheit sowie dessen Nutzern, Entwicklern und Investoren profitieren kann.

Der Vorverkauf von 99Bitcoins konnte schon mehr als 2 Mio. USD einwerben, was unter anderem auf die große Nutzerbasis und das attraktive Geschäftsmodell zurückzuführen ist. Hinzu kommen die Buchgewinne durch schrittweise Preiserhöhungen und die Staking-Rendite von derzeit noch 828 %.

Tokenisierung des Gamings

Einer der vielversprechendsten und revolutionärsten Bereiche ist die Tokenisierung des Gamings. Denn somit erhalten die Spieler erstmalig wirkliche Besitzrechte für ihre digitalen Assets, welche sie mit ihrer Zeit, ihrem Wissen, ihrer Energie und teilweise ihrem Geld erworben haben. Nun können sie nicht mehr durch das Abschalten von Spielen verloren gehen.

Überdies sind durch die Tokenisierung des Gamings neuartige Features möglich, wie das Play-to-Earn-Verfahren. Bei diesem erhalten die Gamer für das Spielen Belohnungen in Kryptowährungen. Auf diese Weise werden sie wiederum fairer an dem Erfolg der Games und Plattformen beteiligt, was wiederum die Attraktivität und das Engagement steigert.

Es gibt noch einige weitere Vorteile, die mit der Tokenisierung des Gamings indirekt verbunden sind. Denn die Entwickler verfolgen neben einem plattformübergreifenden ebenfalls einen spieleübergreifenden Ansatz, bei dem sich die digitalen Assets innerhalb von verschiedenen Spielen nutzen lassen, wie beispielsweise NFT-Charaktere und Kleidung.

Ferner werden seit der Tokenisierung des Gamings auch die Nutzer immer stärker in die Entwicklung der Spiele eingebunden. So verwenden viele Projekte eine DAO (Digitale Autonome Organisation), bei welcher die Tokeninhaber an Abstimmungen über die Zukunft der Spiele teilnehmen können. Somit lassen sich die Nutzerwünsche noch besser erfüllen, was sich wiederum vorteilhaft auf die Nachfrage auswirken dürfte.

Das große Interesse an revolutionären Blockchain-Games zeigt sich auch an den hohen Mittelzuflüssen in die Projekte, wobei die Investments sich seit Februar um 2.252 % auf 988 Mio. USD gesteigert haben. Dabei machen die Kryptogames 28 % der Dominanz der einzigartigen aktiven Wallets pro Tag aus, womit es sich um den führenden Kryptosektor handelt.

Aber die hohen Verkaufszahlen von Presales wie der des beliebten PlayDoge, der rasant die Marke von 3,4 Mio. USD überschreiten konnte, weisen darauf hin. Denn er macht sich mit seinem Spieleökosystem das enorme Potenzial der Spieleneuauflagen zunutze.

Tokenisierung der Aufmerksamkeit

Besonders beliebt am Kryptomarkt war in der letzten Zeit die Tokenisierung der Aufmerksamkeit, auf welche sich die Memecoin spezialisiert haben. Sie versuchen schnelle eine große Viralität und mit dieser eine aktive Community aufzubauen. Dabei werden teilweise einige Trends wie die US-Wahl oder Stars tokenisiert, um von deren Aufmerksamkeit zu profitieren.

Mit der Tokenisierung der Viralität sind sich besondere Konzepte verbunden, welche für eine Steigerung der Reichweite sorgen. Es gibt etwa Community-Aufgaben, über welche sich die Teilnehmer Belohnungen in Kryptowährungen verdienen können. Dies sind unter anderem das Kommentieren, Teilen und Liken von Beiträgen sowie die Abgabe von Stimmen.

Je mehr Beiträge von der Gemeinschaft erstellt werden, umso größer ist die Aufmerksamkeit und umso mehr Investoren kaufen den Coin. Beispielsweise haben die Communitymitglieder von Dogwifhat Guerilla-Marketing mit dem Erkennungssymbol der rosafarbenen Wollmützen gemacht. Ebenso gab es viele abgeänderte Bilder des Shiba-Inu-Welpen und der Wollmütze.

Einige klassifizieren sie auch als Attention-Token, welche nur so lange profitieren, wie sie die Aufmerksamkeit aufrechterhalten können. Zwar kann es sich um Memecoins handeln, welche lebensverändernde Renditen erzielen, für langfristigere Investments sind sie jedoch selten gut geeignet.

Der neue Memecoin von Base Dawgz geht nun sogar noch einen Schritt weiter und will die Erstellung von eigenen Inhalten der Communitymitglieder zusätzlich fördern. Denn sein faires Konzept des Share-to-Earn zahlt den Werbetreibenden einen Anteil von 5 % des Investitionsbetrages, welcher über ihren Affiliatelink generiert wird. Somit könnte Base Dawgz besonders schnell viral werden.

Dies haben sich vermutlich auch die Investoren gedacht, die sich auf den Presale des Multichain-Memecoins gestürzt haben. Schnell konnte dieser mehr als 650.000 USD erzielen und bewegt zunehmend auf sein Finanzierungsziel zu. Bereits in spätesten 36 Stunden wird der Preis erneut erhöht, sodass sich Interessierte nicht zu lange Zeit lassen sollten.

Tokenisierung des Humors

Ähnlich wie die Tokenisierung der Aufmerksamkeit gibt es auch die Tokenisierung des Humors. Zwar bestehen einige Überschneidungen, dennoch wollen wir sie aufgrund ihrer nicht unbedeutenden Unterschiede einmal differenziert darstellen. Schließlich stellen die Parodie-Coins einen eigenen Memecoin-Sektor dar.

Viele von ihnen sind ebenfalls im Sektor der PolitFi-Token angesiedelt, welche sich um das Thema Politik drehen und unter anderem Wahlkampfkandidaten unterstützen. Es gibt aber auch andere Beispiele wie Tooker Kurlson, der eine Parodie des berühmten Journalisten Tucker Carlson ist, welcher das berüchtigte Interview mit Putin geführt hat.

Bei der Tokenisierung des Humors versuchen die Projekte durch ihre Kreativität und ihren Humor die Aufmerksamkeit der Gemeinschaft zu erlangen. Somit wollen sie für das Branding sowie eine treue Anhängerschaft sorgen. Die Künstlergruppe wird dabei durch Investments in den Coin unterstützt. Auf diese Weise können sie sich auf die Projekte konzentrieren und einen noch größeren Mehrwert schaffen.

Von der hohen Nachfrage nach PolitFi- und Parodie-Memecoins konnte auch der Presale des patriotischen Seehundes Sealana profitieren. Dieser hat schon 3 Mio. USD eingeworben und wird in spätestens 16 Tagen abgeschlossen sein. Angeboten wird der Coin zu einem linearen Preis von 0,022 USD, sodass alle Vorverkaufsinvestoren dieselbe Chance erhalten.

Das Interesse an dem Projekt mit seinem South-Park-Humor ist darauf zurückzuführen, dass der Narr im Königreich der Memecoins eine besonders wichtige Rolle einnimmt. So darf er andere kritisieren und kann somit zu Einsicht verhelfen und einem besseren Miteinander führen. Zudem verfolgen sie somit den ursprünglichen Sinn von Memecoins: Spaß.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.