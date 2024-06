Am 7. Juni 2024 feiert QS den sechsten Welttag der Lebensmittelsicherheit der Vereinten Nationen. Das von der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) und der WHO (Weltgesundheitsorganisation) vorgeschlagene Thema lautet in diesem Jahr: Sich auf das Unerwartete vorbereiten. QS-Systempartner sind dank ihrer prüfbaren Anforderungen an die lückenlose...

Den vollständigen Artikel lesen ...