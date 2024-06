Nach 13 Jahren als Leiterin der HHM-Repräsentanz in Budapest geht Krisztina Kovacs in den Ruhestand. Ihr Handwerk lernte sie bei einer ungarischen Spedition, bevor sie zur Reedereiagentur Multimar wechselte. "Wir bedanken uns sehr herzlich bei Krisztina Kovacs, die den Hamburger Hafen zuverlässig in Ungarn vertreten hat", sagte Marina Basso Michael, Regionaldirektorin Europa...

