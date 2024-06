Die landwirtschaftliche Organisation ASAJA Murcia bittet das Landwirtschaftsministerium und die EU, "als Reaktion auf die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine Direkthilfen für Zitronenerzeuger in Europa bereitzustellen", berichtet RevistaMercados.com. Bildquelle: Pixabay Der Kriegskonflikt hat zu Instabilität auf den Märkten Osteuropas geführt, was einen...

Den vollständigen Artikel lesen ...