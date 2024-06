LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ING von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 14,80 auf 20,00 Euro angehoben. Der Kapitalmarkttag dürfte den Papieren der niederländischen Großbank Schub geben, schrieb Analyst Sam Moran-Smyth in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Risiken im Ertragsprofil seien gesunken und die Bank fahre in der Branche die größten Aktienrückkäufe. Übernahmen hält Moran-Smyth nicht für nötig./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2024 / 22:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2024 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821202

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken