Ohne die hochkomplexen Maschinen von ASML wäre die KI-Revolution undenkbar. Was das Unternehmen so wertvoll macht und warum der Aufwärtstrend der Aktie noch anhalten dürfte, zeigt eine Analyse von Bank of America.Erst vor wenigen Tagen hat der niederländische Chip-Zulieferer den Luxus-Giganten LVMH als zweitwertvollstes Unternehmen Europas überholt. Eine Erfolgsgeschichte, die in Anbetracht des gerade erst beginnenden Zeitalters von Künstlicher Intelligenz noch anhalten dürfte. Dieser Meinung sind auch die Analysten von Bank of America. Die BofA-Research-Analysten Didier Scemama und Vivek Arya haben in einer neuen Analyse ihre Umsatzerwartungen angehoben. Gleichzeitig steigt das Kursziel …