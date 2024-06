Frankfurt - Der Euro hat am Montagmorgen mit Kursverlusten auf den politischen Rechtsruck in Europa reagiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0751 US-Dollar und damit so wenig wie seit etwa einem Monat nicht mehr. Gegenüber Freitagabend beträgt der Verlust etwa einen halben Cent. Auch zum Franken notiert der Euro mit 0,9646 so tief wie zuletzt Mitte März. Der Dollar/Franken-Par hat sich dagegen kaum von der Stelle bewegt, wie der aktuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...