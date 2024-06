Vancouver, B.C., 5. Juni 2024 / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC) freut sich, die Ernennung von Helena Kuikka als Vice President, Exploration und von Monica Hamm als Vice President, Investor Relations bekannt zu geben.

Helena Kuikka - Vice President, Exploration

Helena ist eine eingetragene Geowissenschaftlerin mit über 15 Jahren umfassender Erfahrung in der Mineralexplorations- und Bergbauindustrie, die sie bei Edel- und Basismetallprojekten gesammelt hat. Ihr Know-how umfasst auf den Yukon ausgerichtete Explorationsstrategien, geologische Modellierung und das Management von Explorationsprojekten, die sowohl über Straßen als auch mit Hubschraubern zugänglich sind. Frau Kuikka hat Erfahrung mit einer Vielzahl von Lagerstättentypen, darunter Ag-Pb-Zn-Erzgänge, Pb-Zn-Sedex-Vorkommen, intrusionsbedingte Goldsysteme, Wolfram-Skarne und hochgradige Au-Lagerstätten. Angesichts einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei geologischen Bewertungen und Due-Diligence-Verfahren hat Helena mehrere aussichtsreiche M&A-Initiativen mit ihrem technischen Fachwissen unterstützt.

Während ihrer 13-jährigen Tätigkeit bei Victoria Gold war Frau Kuikka an allen Aspekten des Mineralexplorationsprozesses beteiligt und hat an bedeutenden Mineralentdeckungen mitgewirkt, darunter die Lagerstätte Raven mit über 1 Mio. Unzen Au im Yukon, Dublin Gulch. Als Senior Geologist und VP Exploration hat sie große Explorationsprojekte geleitet und war ein wichtiger Teil des Teams für die Entwicklung der Geologie- und Gehaltskontrollprogramme bei der Mine Eagle. Mit ihrer Fähigkeit, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden und den First Nations aufzubauen und zu pflegen, hat sie in bedeutendem Maße zu Explorationsprojekten beigetragen.

Frau Kuikka kann nicht nur mit großem technischem Fachwissen aufwarten, sondern war von 2014 bis 2019 auch Mitglied des Yukon Technical Liaison Committee for Minerals und hat im Laufe der Jahre Interessensvertreter durch technische Vorträge und Präsentationen eingebunden. Frau Kuikka ist ein vollwertiges Mitglied der Engineers and Geoscientists of British Columbia und hat einen Bachelor of Science-Diplom in Geologie von der Simon Fraser University.

Monica Hamm - Vice President, Investor Relations

Mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Investor Relations und Kapitalmärkte bringt Monica Hamm vielfältige Fähigkeiten in das Unternehmen ein. Zuvor war sie als IR-Expertin in der Bergbaubranche tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Krisenmanagement, Stakeholder-Engagement und Unternehmenskommunikation. Zuletzt war sie Regional Advisor bei der TMX Group für Unternehmen, die an der TSX und TSXV notiert sind. Frau Hamm engagiert sich als Freiwillige für die IR- und Bergbaugemeinschaften. Derzeit ist sie Non-Executive Director im Board of Directors von Women in Mining BC und hatte zuvor die Funktion des Chair des Canadian Investor Relations Institute - BC Chapter inne, wo sie ebenfalls langjähriges Mitglied ist. Sie ist ein Certified Sustainability Practitioner und hat ein BSc-Diplom in Geologie von der Brandon University.

"Wir freuen uns, Helena und Monica bei Yukon Metals willkommen zu heißen, während wir daran arbeiten, eine arbeitsreiche Explorationssaison im Yukon in die Wege zu leiten und über wichtige Fortschritte im Feld und bei verschiedenen Unternehmensinitiativen zu berichten", so Rory Quinn, President und Chief Executive Officer.

Über Yukon Metals

Yukon Metals verfügt über ein Konzessionsportfolio, das auf Grundlage von über 30 Jahren Prospektionsarbeiten durch die Familie Berdahl, das Prospektionsteam hinter Snowline Golds (SGD) Portfolio von primären Goldprojekten, aufgebaut wurde. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst in erster Linie Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiete, die auch eine beträchtlichen Gold- und Silberkomponente aufweisen. Das Unternehmen wird von einem Board of Directors und einem Managementteam mit Erfahrung in den Bereichen Technik, Exploration und Finanzen geleitet.

Das Hauptaugenmerk von Yukon Metals ist auf die Förderung von nachhaltigem Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon gerichtet, während sich das Unternehmen zugleich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemüht. Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen Inklusionen und gemeinsamer Wohlstand, wobei wir sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit bieten, zu unseren Unternehmungen beizutragen und von ihnen zu profitieren.

Der Yukon

Der Yukon rangiert laut Fraser Institute auf Platz 10 der Gebiete weltweit mit dem größten Mineralpotenzial und verfügt über sehr erfahrene und gewissenhafte örtliche Arbeitskräfte, was auf eine lange Explorationskultur und einen tiefen Respekt für das Land zurückzuführen ist. Jüngste große Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie die Valley-Entdeckung auf dem Projekt Rogue von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Bezirksgröße zu schaffen.

Nähere Informationen zu Yukon Metals erhalten Sie über:

Rory Quinn, President & CEO

Yukon Metals Corp.

E-Mail: roryquinn@yukonmetals.com

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Informationen über die schrittweise Freigabe der Vergütungsaktien aus dem Treuhandkonto, die Wiederaufnahme des Handels mit den Stammaktien und die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" bzw. die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Begriffe und Ausdrücke verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen kenntlich zu machen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung vorlagen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder angedeutet wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der schrittweisen Freigabe der Aktien aus dem Treuhandkonto, die Wiederaufnahme des Handels mit den Stammaktien und andere Risiken und Ungewissheiten. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75862Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75862&tr=1



