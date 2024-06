Die vorige Handelswoche wurde vom Thema Zinsen überschattet. An der Wall Street richtete sich der Blick auf die robuster als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten, welche erneut die Hoffnungen auf eine baldige Zinswende dämpften. Was bedeutet das für den US-Dollar und die Rohstoffpreise? Wie sich der DAX und die US-Märkte in dieser Woche...

