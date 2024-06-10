FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INTEGRATED CYBER SOLUT. Y4G CA45828F1018
AB/FROM ONWARDS 10.06.2024 08:51 CET
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INTEGRATED CYBER SOLUT. Y4G CA45828F1018
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