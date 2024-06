EQS-News: Marna Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Personalie

MARNA Beteiligungen AG: Christian von Volkmann als CFO in den Vorstand berufen Heidelberg, 10. Juni 2024 - Der Aufsichtsrat der MARNA Beteiligungen AG ("MARNA", ISIN: DE000A0H1GY2) - zukünftig firmierend als H2 Core AG - hat Herrn Christian von Volkmann in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Als Chief Financial Officer (CFO) verantwortet von Volkmann u.a. die Bereiche Finanz- und Budgetmanagement, Controlling, Finanzierung, Risikomanagement und Bilanzierung. Mit über 25 Jahren Managementerfahrung, davon 15 Jahre im Kapitalmarkt als Vorstand börsengelisteter Unternehmen, bringt der Diplom-Kaufmann dem Unternehmen das notwendige Know-how, um den Börsenneuling H2 Core erfolgreich als börsengelistetes Unternehmen zu führen. Als CFO technologiegetriebener Unternehmen sammelte Herr von Volkmann weitreichende Erfahrungen in den Bereichen M&A, Scaleup-Aktivitäten und Kapitalmarkttransaktionen sowie bei der strategischen Positionierung wachstumsstarker Unternehmen. Bereits seit Februar 2024 unterstützt Herr von Volkmann die H2 Core Systems GmbH, die im Zuge der von der Hauptversammlung der MARNA am 28. Februar 2024 beschlossenen Sachkapitalerhöhung in die MARNA Beteiligungen AG eingelegt wird. Außerdem wurde beschlossen, den Namen der MARNA Beteiligungen AG in H2 Core AG zu ändern. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Eintragungen im Handelsregister dazu im Juni 2024 erfolgen. Christian von Volkmann folgt auf Hansjörg Plaggemars, der das Unternehmen planmäßig zum 30. April 2024 verlassen hat. Dr. Jürgen Laakmann, Aufsichtsratsvorsitzender der zukünftigen H2 Core AG, kommentiert die Bestellung: "Mit Christian von Volkmann gewinnen wir einen sehr erfahrenen CFO mit langjährig nachgewiesener Expertise für dynamisch wachsende Technologieunternehmen am Kapitalmarkt. Dank seiner Machermentalität und großem Erfahrungsschatz ist er der ideale Finanzvorstand für die Umsetzung der Wachstums- und Innovationsstrategie von H2 Core im dynamischen Wasserstoffmarkt. Im Namen des gesamten Aufsichtsrates bedanken wir uns bei Hansjörg Plaggemars für seine hervorragenden Leistungen und seine Unterstützung." Ulf Jörgensen, CEO und Gründer von H2 Core: "Wir freuen uns, mit Christian von Volkmann einen ausgewiesenen Finanzexperten und erfahrenen Finanzvorstand im Team der H2 Core begrüßen zu dürfen. Seine Expertise und tiefgreifendes Verständnis für wachstumsstarke und börsennotierte Unternehmen werden uns für unsere weitere Entwicklung wertvolle Impulse geben. Gleichzeitig danke ich Hansjörg Plaggemars für seinen außerordentlichen Einsatz." Die H2 Core AG wird Deutschlands erster gelisteter Anlagenbauer von Plug-and-Play-Wasserstoffkomplettsystemen. Die eigenentwickelten und modular konfigurierbaren Komplettanlagen von H2 Core zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff können als Plug-and-Play-Systeme angepasst auf spezifische Kundenanforderungen weltweit innerhalb kürzester Zeit eingesetzt werden. Seit der Unternehmensgründung 2020 hat das Unternehmen über 200 Anlagen in mehr als 40 Ländern weltweit ausgeliefert, unter anderem in den Bereichen Energie-Speicher, Betankung, Off-Grid oder Gasverbrennung. Der Fokus der Gesellschaft liegt aktuell auf Anlagen mit einer Leistung von bis zu 5 MW. 2024 hat H2 Core unter anderem eine Erweiterung der Produktionslinie für mittelgroße industrielle Anlagen gestartet. Mittelfristig plant H2 Core den Aufbau erster Großanlagen mit bis zu 15 MW. Die aktuelle Sales Pipeline beläuft sich auf rund 35 Mio. Euro. Laut Analysteneinschätzung ist im laufenden Geschäftsjahr 2024 mit einer Umsatzsteigerung von 4,9 Mio. Euro (GJ 2023) auf 13,8 Mio. Euro zu rechnen. Für 2025 wird ein erneutes Wachstum von 96 Prozent auf 27,1 Mio. Euro prognostiziert. Die Studie ist abrufbar unter: https://marna-beteiligungen.com/investor-relations/research/ Über H2 Core: Die H2 Core Gruppe entwickelt, fertigt und wartet modular konfigurierbare Komplettanlagen zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff, die als Plug-and-Play-Systeme innerhalb kürzester Zeit weltweit an fast jedem Ort zum Einsatz kommen können. Die Lösungen von H2 Core sind skalierbar und zukunftssicher ausgerichtet. Sie lassen sich je nach Bedarf an individuelle Kundenbedürfnisse anpassen sowie um technologische Neuerungen ergänzen. H2 Core liefert auf Basis zuverlässiger Eigenentwicklungen das Know-how und die Produkte für die Umsetzung und erfolgreiche Etablierung wasserstoffbasierter Kernsysteme der Energiewende. Damit leistet das Unternehmen einen erheblichen sofortigen Beitrag zu einer weltweit nachhaltigen und ressourcenschonenden Energieversorgung. H2 Core setzt auf eine intensive Zusammenarbeit im globalen Partnernetzwerk und ermöglicht so ein äußerst schnelles globales Roll-Out der wasserstoffbasierten Energiesysteme. Nähere Informationen unter www.h2coresystems.com . Pressekontakt: edicto GmbH

