NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Walmart von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 66 auf 81 US-Dollar angehoben. Defensive und Offensive gewännen Meisterschaften, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Handelsriese bringe im schwachen Konsumumfeld hinsichtlich der Umsätze und Ergebnisse beides mit. Die Erwartungen erschienen erreichbar und bei der Bewertung gebe es Spielraum nach oben./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2024 / 23:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2024 / 00:15 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US9311421039

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken