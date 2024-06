DJ Börse Paris startet 1,9% schwächer - DAX -0,6%

PARIS (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in Frankreich ist im frühen Handel am Montag nach der Europawahl klar das Schlusslicht in Europa. Der CAC-40 ist mit einem Minus von 1,9 Prozent gestartet, während beispielsweise der DAX nur um 0,7 Prozent nachgibt. Hintergrund ist, dass Staatspräsident Macron in Reaktion auf den klaren Sieg der Rechtpopulisten in seinem Land die Nationalversammlung aufgelöst und sofortige Neuwahlen ausgerufen hat.

"Dies ist eine schwere, gewichtige Entscheidung, aber vor allem ein Akt des Vertrauens", sagte Macron. Seine Entscheidung birgt das Risiko, dass seine Partei, die derzeit sehr unpopulär ist, mehr Sitze in der französischen Nationalversammlung an konkurrierende Parteien verliert. In diesem Fall könnte Macron gezwungen sein, einen Premierminister aus einer anderen Partei zu ernennen.

Andere Börsen in Ländern, in denen ebenfalls rechtsextreme Parteien als Sieger aus der Wahl hervorgingen, reagieren etwas verhaltener. In Mailand geht es beispielsweise um 0,9 Prozent nach unten, in Wien 0,8 Prozent. Der Index in Belgien büßt 0,7 Prozent ein. Dort hat der liberale Regierungschef De Croo in Reaktion auf das dortige Wahlergebnis seinen Rückzug angekündigt.

June 10, 2024 03:21 ET (07:21 GMT)

