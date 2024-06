EQS-News: PlasCred Circular Innovations Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

PlasCred Circular Innovations Inc. verkündet Ergebnisse für Q1 2024



10.06.2024 / 11:00 CET/CEST

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Montag, 10. Juni 2024) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) (das "Unternehmen" oder "PlasCred"), ein führendes Unternehmen im Bereich Upcycling von Kunststoffabfällen, freut sich, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal 2024 bekannt zu geben. Troy Lupul, President und CEO von PlasCred, gab die folgende Erklärung dazu ab: "Wir freuen uns, die neuesten Ergebnisse von PlasCred zu veröffentlichen. Sie zeigen unsere jüngsten Fortschritte. Durch unsere Partnerschaft mit Nimbus Capital haben wir Finanzmittel zur Verfügung, mit denen wir wichtige Projekte wie Neos voranbringen können. Wir haben uns auch weiterhin der Bereitstellung nachhaltiger Lösungen für Kunststoffabfälle verschrieben und freuen uns darauf, den strategischen Plan von PlasCred konsequent umzusetzen." Highlights des ersten Quartals 2024: Strategische Vereinbarung über Wachstumskapital mit Nimbus Capital: PlasCred hat eine Vereinbarung über Wachstumskapital mit Nimbus Capital geschlossen. Diese in Panama ansässige private Investmentgruppe ist auf die Finanzierung disruptiver Unternehmen spezialisiert, die die Dekarbonisierung weltweit voranbringen. Nimbus verwaltet ein breit gefächertes Portfolio von Investitionsinstrumenten und bietet flexible und innovative Finanzierungslösungen für wachsende Unternehmen weltweit. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat sich Nimbus zum Kauf von Stammaktien verpflichtet. Die Gesamtinvestition kann sich dabei auf bis zu 10.000.000 CAD belaufen. Diese Investition wird für verschiedene Bedürfnisse des Unternehmens verwendet, darunter Technik und Design, Forschung und Entwicklung, Betriebskosten und andere allgemeine Unternehmenszwecke. Die Vereinbarung gibt PlasCred die Flexibilität, diese Wertpapiere in den nächsten sechsunddreißig Monaten nach Bedarf auszugeben. Nimbus hat sich verpflichtet, die Wertpapiere zu zeichnen und zu bezahlen.

Unverwässerter und verwässerter Verlust pro Stammaktie: 0,01 USD Zum Vergleich: für das Quartal bis zum 31. März 2023: Nettoverlust und Gesamtverlust: $(283.161)

Unverwässerter und verwässerter Verlust pro Stammaktie: 0,03 USD Finanzlage zum 31. März 2024: Nettoumlaufvermögen: 1.007.117 USD

Gesamtvermögen: 1.859.651 USD

Kurzfristige Verbindlichkeiten: 1.331.928 USD

Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital: 1.859.651 USD. Ausstehende Aktien:

Die ausstehenden Stammaktien des Unternehmens beliefen sich auf 62.471.604 Über PlasCred Circular Innovations Inc. PlasCred ist Vorreiter bei der Neuausrichtung der Zukunft von Kunststoffen. Das Unternehmen verleiht Kunststoffabfällen durch Umwandlung ein wertvolles zweites Leben. Mit der Vision einer klimafreundlichen Zukunft hat sich PlasCred zum Ziel gesetzt, einer der größten fortschrittlichen Upcycler von Kunststoffabfällen in Nordamerika und weltweit zu werden. Die bahnbrechende, zum Patent angemeldete Technologie des Unternehmens wird den Umgang mit Kunststoffabfällen und das Upcycling revolutionieren. PlasCred setzt außerdem auf strategische Partnerschaften mit CN Rail und Fibreco Export Inc., die PlasCred in ganz Nordamerika und weltweit logistische und betriebliche Unterstützung für den Transport und die Verarbeitung von Kunststoffabfällen bieten. Weitere Informationen über PlasCred finden Sie im YouTube-Kanal und auf der Website www.youtube.com/@PlasCredInc und www.plascred.com . IM NAMEN DES VORSTANDS Troy Lupul - President & CEO Kontaktdaten Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: PlasCred Circular Innovations Inc.

Troy Lupul

+1 587-430-3004 - E-Mail: IR@plascred.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse, Entwicklungen, Leistungen oder Errungenschaften beziehen, die nach den Annahmen oder Erwartungen von PlasCred in Zukunft (ganz oder teilweise) eintreten können oder werden, sollten als zukunftsgerichtete Informationen betrachtet werden. Häufig, aber nicht immer, erkennt man zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "plant", "erwartet", "geht davon aus", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus", "glaubt" oder Abwandlungen davon (einschließlich negativer Abwandlungen); oder an Aussagen, die in der Zukunftsform formuliert sind oder darauf hinweisen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen oder erzielt werden bzw. eintreten oder geschehen "können", "könnten", "würden", "vielleicht werden" oder "werden" (oder andere Abwandlungen davon). Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, einschließlich Erwartungen und Annahmen in Bezug auf das Metaverse und den Wachstumsplan des Unternehmens. PlasCred hält diese Annahmen zwar auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen. Dennoch könnten sie sich als falsch erweisen. Leser:innen sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden, insbesondere Risiken der allgemeinen Wirtschaftslage, negativer Ereignisse in der Branche und künftiger Entwicklungen in Gesetzgebung, bei Steuern und Vorschriften. Bitte beachten Sie, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Weitere Risiken sind in öffentlichen Bekanntmachungen aufgeführt, wie unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.com veröffentlicht. Beachten Sie ferner auch, dass Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Garantie dafür gibt, dass die ihnen zugrunde liegenden Pläne, Absichten oder Erwartungen auch tatsächlich eintreten. Auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich die Informationen als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen abweichen. Weitere Informationen zu den Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die zu wesentlichen Abweichungen zwischen den erwarteten Chancen und tatsächlichen Ergebnissen führen könnten, finden Sie in den öffentlichen Unterlagen von Plascred Circular Innovations Inc., die auf SEDAR unter www.sedarplus.com verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Sie spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich später noch ändern. PlasCred Circular Innovations lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben. Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/211972 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/211972

