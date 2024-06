Köln (ots) -WDR 5 widmet Immanuel Kant, dem vielleicht bedeutendsten Philosophen aller Zeiten, anlässlich seines 300. Geburtstags eine neunstündige Radiostrecke (Samstag, 15. Juni 2024, 10.00 - 19.00 Uhr, live). Das Spezial-Programm findet im Rahmen des Philosophiefestivals phil.COLOGNE statt, dessen Medienpartner WDR 5 ist.Unter dem Titel "Denken, das ansteckt. Kant fragt - wir antworten" gehen die WDR 5-Moderator:innen mit ihren philosophischen Gästen auf die Suche nach zeitgemäßen Antworten auf die vier Grundfragen Kants: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? In dem "WDR 5 Philosophie spezial" werden diese Fragen in hochaktuelle und konkrete Zusammenhänge gebracht, zum Beispiel: Wie gestaltet sich Erkenntnisgewinn in einer komplexen Welt? Warum ist die Würde des Menschen unantastbar? Welche Bedeutung hat Hoffnung für die Debattenkultur?Zu Gast mit ihren Antworten sind: Schriftsteller Wolfram Eilenberger, Uni-Professorin und Kant-Expertin Claudia Blöser (Universität Köln), Autor und Dramaturg John von Düffel, Publizistin Lisz Hirn, Moral-Theologe Hanno Sauer (Universität Utrecht), Wissenschaftsjournalist Gert Scobel, Ethiker Jean-Pierre Wils (Universität Nijmegen), Autorin Eva von Redecker und Chefredakteurin Svenja Flaßpöhler ("Philosophie Magazin"). Moderiertwerden die neun Live-Sendungen von Anja Backhaus, Carolin Courts, Ralph Erdenberger, Elif \u015eenel und Jürgen Wiebicke.WDR 5-Hörer:innen können sich bereits im Vorfeld per E-Mail einbringen und ihre Gedanken dazu, was sie beschäftigt und an Kants Fragen interessiert, an philo@wdr.de schicken."WDR 5 Philosophie spezial. Denken, das ansteckt. Kant fragt - wir antworten" am 15.06.2024, 10.00 - 19.00 Uhr bei WDR 5. Alle Sendungen werden kurz nach der Ausstrahlung einzeln als Podcast in der Reihe "WDR 5 Das philosophische Radio" u.a. in der ARD-Audiothek veröffentlicht.Pressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5797574