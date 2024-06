Das weltweit aktive Sightseeing-Unternehmen Big Bus Tours hat angekündigt, dass es bis zum Sommer 2024 weitere 40 Elektrobusse in seine Flotte aufnehmen wird. Diese Erweiterung der Flotte besteht aus 20 brandneuen Elektrobussen des chinesischen Herstellers Ankai (siehe Bild), die in Paris und Wien eingeführt werden. Zudem werden 20 Verbrenner-Busse aus der bestehenden Flotte in Elektrobusse umgerüstet, um danach wieder in London eingesetzt zu werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...