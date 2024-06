Nur wenige Aktien im DAX stehen heute im Plus. Die Auswirkungen der Europawahl sind im deutschen Leitindex spürbar. Auch die Papiere der Deutschen Bank können sich dem negativen Trend nicht entziehen. Sie verlieren am Mittag 1,2 Prozent auf 15,11 Euro. Dabei finden Analysten sehr lobende Wort für den Titel. So verweisen die Experten von J.P. Morgan ...

