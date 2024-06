Eine neue Studie weckt erhebliche Zweifel daran, ob große KI-Sprachmodelle wie OpenAIs GPT-4 oder Googles Gemini wirklich so clever sind wie angenommen. Von einer simplen Logikfrage zeigten sie sich jedenfalls durch die Bank weg überfordert. Spätestens seit dem Erscheinen von ChatGPT haben die Fähigkeiten von KI-Modellen Beobachter:innen immer wieder überrascht. So soll der OpenAI-Chatbot Expert:innen in puncto Finanzanalysen übertreffen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...