Frankfurt - Der Euro hat am Montag mit Kursverlusten auf den politischen Rechtsruck in Europa reagiert. Sowohl zum US-Dollar wie auch zum Schweizer Franken gibt die Gemeinschaftswährung deutlich nach. Am Mittag kostet der Euro 1,0737 Dollar und damit so wenig wie zuletzt Anfang Mai. Am Vorabend hatte der Kurs noch über 1,08 Dollar gelegen. Zum Franken notiert der Euro aktuell auf 0,9631 Franken und damit so tief wie seit Mitte März nicht mehr. Am ...

