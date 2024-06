Bern/Bürgenstock NW (awp/sda) - Die Schweiz ist bereit für die Ukraine-Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock NW. Sie versucht, mit dem Anlass eine Dynamik für einen Friedensprozess zu schaffen. Mit diesen Botschaften sind Bundespräsidentin Viola Amherd und Aussenminister Ignazio Cassis am Montag in Bern vor die Medien getreten. Amherd sagte an der Konferenz zum Stand der Vorbereitungen, bisher hätten sich neunzig Staaten und Organisationen für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...