Solana Kurs Prognose: Beeinflussen diese Meme-Coins den SOL-Preis?

Obwohl der Krypto-Markt stetig am Wachsen ist, ist die Geschichte von Solana immer noch einzigartig: Nachdem das Krypto-Projekt durch die Insolvenz der Kryptobörse FTX den größten Investor verloren hatte, fiel der Kurs ab November 2022 virtuell ins Bodenlose. Zeitweise wurde der SOL-Token sogar zu einem Preis von unter 10 US-Dollar gehandelt. Doch spätestens seit Oktober 2023 konnte das Solana-Projekt ein unglaubliches Comeback erleben und zeitweise konnte der SOL-Token sogar ein Preisniveau von über 200 US-Dollar erreichen.

Doch was genau hat den kometenhaften Aufstieg von Solana beeinflusst und wann kann die Kryptowährung erneut 200 US-Dollar und mehr erreichen?

Solana-Meme-Coins florieren auch weiterhin

Einer der Hauptgründe, warum der Solana Kurs in den vergangenen Monaten ein so starkes Comeback erleben konnte, ist ganz klar das große Interesse der Anleger an den verschiedenen Meme-Coins, die im Solana-Ökosystem existieren. Bereits im Dezember 2023 konnte der BONK-Token einen ersten Hype auslösen und Tür und Tore öffnen für eine Vielzahl an weiteren Kryptowährungen, die kurz darauf folgen würden.

Der bisher erfolgreichste Vertreter der Solana-Meme-Coin-Sparte ist Dogwifhat (WIF), der seit seinem Release nicht nur über 1.500 % an Wert gewinnen konnte, sondern derzeit mit einer Marktkapitalisierung von über 2,7 Millionen US-Dollar sogar den vierten Platz im offiziellen Meme-Coin-Ranking hält - direkt hinter Dogecoin, Shiba Inu und Pepe.

Der Dogwifhat (WIF) Kurs seit seiner Einführung im Dezember 2023 (Quelle: CoinMarketCap)

Auch weitere Solana-Meme-Coins konnten in den letzten Monaten auf sich aufmerksam machen: BOOK OF MEME (BOME) und Slothana (SLOTH) sind hier zu nennen. Darüber hinaus wurde Smog (SMOG) kurzfristig zur am stärksten wachsenden Kryptowährung am gesamten Krypto-Markt.

Das große Interesse an diesen Spaßwährungen, die auf der Solana-Blockchain basieren, kommt auch dem SOL-Token zugute. So bietet das Solana-Netzwerk viele Vorteile - gerade gegenüber Ethereum: Allen voran sind die Gebühren für Transaktionen wesentlich geringer, was bei Meme-Coins besonders vorteilhaft ist. Schließlich möchten auch viele Kleinanleger in die besonders volatilen Kryptowährungen investieren, sich jedoch nicht mit hohen Gebühren herumärgern. Außerdem spielen auch Skalierbarkeit und vor allem Schnelligkeit eine wichtige Rolle, wodurch sich Solana in den vergangenen Monaten als die wichtigste Meme-Coin-Blockchain etablieren konnte.

Steht Solana vor einem neuen Allzeithoch?

Viele Krypto-Experten gehen davon aus, dass wir uns derzeit erst am Anfang des Bullenmarkts befinden, der zyklisch nach einem Bitcoin-Halving beginnt. Das letzte Event wurde im April 2024 durchgeführt, weshalb viele Anleger in den kommenden Wochen und Monaten mit stark steigenden Kursen rechnen. Auch der unter dem Pseudonym "Altcoin Sherpa" bekannte Krypto-Analyst erklärte bereits im vergangenen März, dass gleich mehrere Szenarien möglich sind.

$SOL: This will cleanly break all time highs this cycle, the only question is how high. $500 is probable, something obscene like 1000 isn't out of the question imo. Still one of my bigger bags. $170 next level up Solana pic.twitter.com/CCSRChLvmD - Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) March 7, 2024

So nannte er in seiner Solana Prognose einerseits die Möglichkeit von 500 US-Dollar pro Token, doch selbst ein Preisniveau von bis zu 1.000 US-Dollar hält er nicht für unmöglich. Allerdings ist es derzeit noch ein recht weiter Weg, bis dieses Niveau erreicht wird. Denn aktuell liegt der SOL-Preis bei 159,66 US-Dollar, konnte allerdings in den letzten 30 Tagen immerhin ein Plus von 10,63 % verzeichnen. Ob allerdings in den kommenden Monaten tatsächlich die Marke von 500 US-Dollar überschritten wird, ist derzeit schwer einzuschätzen und klingt eher unwahrscheinlich.

Klar ist allerdings, dass vor allem die Solana-Meme-Coins auch weiterhin ein wichtiger und treibender Faktor sein werden. Viele Anleger suchen derzeit nach dem nächsten großen Hit und werfen dabei vor allem einen Blick auf junge Krypto-Token, die sich noch in der Phase des ICO (Initial Coin Offering) befinden. Schließlich zeigen die historischen Daten, dass viele Solana-Meme-Coins direkt nach einem erfolgreichen Presale dazu in der Lage sind, noch einmal stark zu steigen und frühzeitigen Anlegern eine ordentliche Rendite zu bescheren. Es kann sich also durchaus lohnen, einen Blick auf entsprechende Projekte zu werfen und rechtzeitig zu investieren, bevor der offizielle Launch stattgefunden hat.

Sealana steht kurz vor dem Launch: Letzte Chance für den SEAL ICO

Auch Sealana (SEAL) ist ein Solana-Meme-Coin, der auf einen etwas dunkleren Humor setzt und sich dabei nicht nur optisch an der gesellschaftskritischen und -satirischen TV-Serie South Park orientiert. So steht hinter Sealana eine namensgebende Robbe (englisch: Seal), die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Tag und Nacht das World Wide Web und den Krypto-Space nach dem nächsten großen Solana-Meme-Coin zu durchsuchen. Dabei vergisst die Robbe schon mal, die eigenen vier Wände sauber zu halten oder sich mit so unwichtigen Dingen wie Duschen zu beschäftigen.

Erfahre jetzt alles zum Sealana ICO!

Sealana has got some big news for y'all today! After a long night of drinking, doin' American $SEAL things and blacking out! He woke up with some real mental clarity and made the call that the Presale's gonna end on June 25th at 6 pm UTC!



You know what that… pic.twitter.com/va7W8abVjb - Sealana (@Sealana_Token) June 6, 2024

Nachdem im Presale bereits über 4 Millionen US-Dollar an Kapital zusammengekommen sind, hat das Sealana-Projekt jetzt das Datum für den offiziellen Launch bekannt gegeben: Bereits am 25. Juni wird der Meme-Coin den laufenden Vorverkauf verlassen und es frühzeitigen Anlegern ermöglichen, die ersten $SEAL-Token über verschiedene Trading-Plattformen zu handeln.

Wer also noch jetzt am Meme-Coin-ICO teilnehmen möchte, der sollte sich beeilen, denn sollte Sealana genauso stark durchstarten können, wie ähnliche Meme-Coins dies in der Vergangenheit konnten, dann dürfte der Preis kurz nach dem Launch in die Höhe schnellen. Selbst eine 10-fache oder gar 100-fache Rendite ist dann nicht mehr ausgeschlossen.

Jetzt den $SEAL-Token kaufen!

