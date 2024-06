Krypto News: Massives Wachstum? Diese vier Layer 1 tendieren bullisch

Layer-1-Blockchains sind die Basisprotokolle im Blockchain-Ökosystem, auf denen dezentrale Anwendungen und Smart Contracts direkt aufgebaut werden. Diese bieten die grundlegende Infrastruktur und Sicherheit für das gesamte Netzwerk. Dieses Segment ist stark umkämpft, da jede Blockchain unterschiedliche Stärken und Schwächen aufweist, beispielsweise Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit. Der Markt ist zugleich stark fragmentiert mit zahlreichen Projekten, die um Nutzer und Entwickler konkurrieren. Der Wettbewerb ist intensiv, da jede Plattform versucht, durch technologische Innovationen und bessere Anwendungsfälle die führende Position zu erlangen.

Im stark umkämpften Segment der Layer-1-Blockchains ist es somit entscheidend, auf Wachstum zu setzen. Nur durch kontinuierliche Innovation und Verbesserung können diese Blockchains wettbewerbsfähig bleiben und ihre Nutzerbasis erweitern.

Für das Wachstum gibt es vielfältige Kriterien und Metriken. Dazu zählen Transaktionsgeschwindigkeit, Dezentralisierungsgrad, Entwickleraktivität, Nutzerakzeptanz und vieles mehr. Diese Faktoren helfen, die Leistung und das Potenzial einer Blockchain umfassend zu bewerten.

Nun zeigen neue Statistiken, bei welchen Layer-1-Kryptowährungen es zuletzt das stärkste Wachstum gab. Vier Kriterien und vier beste Coins im Layer-1-Segment:

The State of L1 Coins - 30D



- Solana had the highest TVL Growth - 23.65%

- ETH had the highest Price Growth - 23.51%

- Token Trading Volume of L1 Coins Declined, Aptos had the highest decline - 45.13%

- Internet Computer had the highest Fees Growth - 94.88%

- SUI had the… pic.twitter.com/zglh9DRhBh - hitesh.eth (@hmalviya9) June 2, 2024

TVL-Wachstum

Ein wichtiges Kriterium für das Wachstum einer Layer-1-Blockchain ist der Total Value Locked (TVL). Das TVL misst den Gesamtwert der Vermögenswerte, die in den Smart Contracts der Blockchain gesperrt sind. Ein steigender TVL zeigt das Vertrauen der Nutzer und Investoren in die Plattform und ihre Anwendungen. Dies signalisiert vereinfacht, dass mehr Kapital in die Blockchain fließt, was auf eine zunehmende Nutzung und Akzeptanz hinweist. Ein hoher TVL steht für ein gesundes, wachsendes Ökosystem.

Beim TVL Wachstum konnte zuletzt Solana die starke Performance aus dem vergangenen Jahr immer mehr rechtfertigen. Hier belief sich das Wachstum in nur 30 Tagen auf 23,65 Prozent.

Kurswachstum

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist das Kurswachstum des nativen Coins der Layer-1-Blockchain. Dieses Wachstum reflektiert das Marktvertrauen und die Nachfrage nach der Blockchain. Ein stark wachsender nativer Coin ist ein Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit und das Potenzial der Blockchain. Denn letztendlich spiegelt das Wachstum der L1 einen steigenden Wert beim nativen Coin wider.

Ethereum stieg zuletzt auch dank dem Hype um Ethereum-ETFs in nur einem Monat um rund 23,5 Prozent. Damit war ETH endlich mal wieder der beste Layer-1-Coin.

Gebühren-Wachstum

Ein weiteres entscheidendes Kriterium ist das Wachstum der Gebühreneinnahmen auf der Layer-1-Blockchain. Höhere Gebühreneinnahmen deuten auf eine erhöhte Nutzung der Blockchain hin, da mehr Transaktionen und Smart Contracts ausgeführt werden. Diese Einnahmen sind vergleichbar mit den Umsätzen eines Unternehmens und tragen zur finanziellen Stabilität bei. Profitabilität durch Gebühren signalisiert ein gesundes, aktives Netzwerk und ermöglicht es der Blockchain, weiter zu wachsen.

Besonders positiv entwickelten sich die Gebühren und Einnahmen bei Internet Computer. Denn diese stiegen in einem Monat um rund 95 Prozent an.

DAU-Wachstum

Die Metrik DAU steht für "Daily Active Users" und misst die Anzahl der täglich aktiven Nutzer einer Layer-1-Blockchain. Das Wachstum der DAU ist ein wichtiger Indikator für die Akzeptanz und Nutzung der Plattform. Ein Anstieg der DAU signalisiert, dass mehr Nutzer regelmäßig die Blockchain verwenden, was auf eine hohe Benutzerfreundlichkeit und nützliche Anwendungen hinweist. Stetig steigende DAU-Zahlen stärken das Netzwerk.

Das Nutzerwachstum bei der Sui Blockchain explodierte. In den letzten 30 Tagen stieg diese Metrik bei SUI um rund 3.400 Prozent.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.