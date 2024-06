Die Moral der Anleger in der Eurozone verbessert sich im Juni weiter - EUR/USD hält seine Verluste unter 1,0800 trotz der positiven Daten aus der Eurozone - Der Sentix-Index für das Anlegervertrauen in der Eurozone verbesserte sich von -3,6 im Mai auf 0,3 im Juni, wie die jüngste Umfrage am Montag ergab. Damit stieg er den achten Monat in Folge. ...

