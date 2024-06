Der US Dollar erholt sich an allen Fronten, mit den Antipoden als Ausreißer. - Die Märkte zittern vor Angst, nachdem das Ergebnis der EU-Wahlen Macron gezwungen hat, Neuwahlen auszurufen. - Der US Dollar Index steigt auf über 105,00 und erreicht ein neues Vier-Wochen-Hoch. - Der US-Dollar (USD) verzeichnet nach den Arbeitsmarktdaten vom Freitag ...

