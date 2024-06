Hamburg (ots) -Wenige Tage vor der offiziellen Eröffnung der UEFA EURO 2024 zählt die Stadt Hamburg bereits zu den großen Gewinnern. Die ikonische Installation von Containern zur Gruppenauslosung des Fußballturniers im Hafen der Hansestadt wurde mit zahlreichen bedeutenden Preisen aus dem Bereich Marketing und Werbung gewürdigt - und wird auch während des Turniers in Hamburg sichtbar sein.In insgesamt fünf großen Wettbewerben gab es für die Inszenierung "Container Draw", die Hamburg Marketing GmbH in Zusammenarbeit mit der Behörde für Wirtschaft und Innovation bei der Jung von Matt SPORTS GmbH beauftragt hat, und die mit Hilfe der PR-Agentur segmenta sowie tatkräftiger Unterstützung der UNIKAI GmbH umgesetzt wurde, bereits 43 nationale und internationale Auszeichnungen.Beim Art Directors Club Germany (ADC), der am vergangenen Freitag vor 1200 Gästen im Hamburger Hafen verliehen wurde, war die Installation der Gewinner des Abends und wurde mit einen Grand Prix, sechsmal Gold und u. a. dreimal Silber ausgezeichnet. Damit belegt die Kampagne einen sensationellen zweiten Platz unter 9.400 Einsendungen. Damit setzt sich der enorme nationale und internationale Erfolg der Kampagne fort. Den ersten Preis hatte die spektakuläre Installation bereits vergangenen Mai gewonnen: den renommierten CLIO-Award in Silber (Kategorie: Design). Dann folgten Gold, Silber und Bronze beim bedeutenden New York Festival (Kategorien: Design, Sports, Outdoor), einen Wood Pancil (Bronze) beim britischen D&AD (Kategorie: Spatial Design Installations) sowie Awards bei der US-amerikanischen The One Show.Ausgezeichnet wurde die Installation, bei der Hamburger Hafenarbeiter anlässlich der Auslosung zur UEFA EURO 2024 am 2. Dezember 2023 im Hafen Container mit den Landesflaggen der Teilnehmerländer zu sechs Türmen zusammensetzt hatten. Die bildstarke Inszenierung war Teil von weltweit mehr als 100 Live-Übertragungen, erschien anschließend in über 2.800 Newsberichten und illustrierte über 3.000 Print- und Online Berichte. Mit 77 Millionen Impressionen auf Social-Media-Plattformen erreichte sie 3,3 Milliarden potenzielle Kontakte.Noch bis zum 18. Juni 2024 ist erneut eine Container-Installation im Hamburger Hafen am O'Swaldkai zu sehen. 24 Container mit den Landesflaggen der teilnehmenden Nationen werden in sechs Türmen gestapelt und symbolisieren die zwölf internationalen Begegnungen des ersten Spieltags.Dr. Rolf Strittmatter, Vorsitzender der Geschäftsführung, Hamburg Marketing GmbH:"Neben dem überwältigenden Medieninteresse, das das Bilder Container in Sichtachse zur Elbphilharmonie unserer Stadt beschert hat, rücken diese internationalen Auszeichnungen Hamburg nun noch stärker in den Fokus der internationalen Öffentlichkeit. Das freut uns sehr und wird sicher auch die Vorfreude der Hamburgerinnen und Hamburger auf die Turnierspiele in unserer Stadt noch weiter befeuern. Jetzt kann es endlich losgehen!"Julia Brinker, Geschäftsleiterin JvM SPORTS GmbH: "Es ist auch für uns nicht alltäglich, dass eine unserer Arbeiten mit solch einer Fülle an renommierten, internationalen Branchenpreisen bedacht wird. Dass uns das noch bei einem Engagement für unsere Heimatstadt Hamburg gelingt, erfüllt uns mit noch größerer Freude."Das Bewerbungsvideo ist abrufbar unter: https://clios.com/awards/winner/design/hamburg-marketing-gmbh/the-bigger-draw-522820 (https://ots.de/oHtPch)Eine kurze Videopräsentation der Inszenierung finden Sie unter: https://youtu.be/8SOg1J7ncwI (https://youtu.be/8SOg1J7ncwI)Pressekontakt:Hamburg Marketing & Hamburg InvestIngrid Meyer-BosseLeitung UnternehmenskommunikationTel: +49 40 41 11 10 - 638 Fax: +49 40 41 11 10 - 895Mail: ingrid.meyer-bosse@marketing.hamburg.deOriginal-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75051/5798168