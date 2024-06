Emittent / Herausgeber: EMERAM Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

EMERAM investiert in Garderos GmbH und unterstützt das Unternehmen in der nächsten Wachstumsphase



10.06.2024 / 16:26 CET/CEST

EMERAM investiert in Garderos GmbH und unterstützt das Unternehmen in der nächsten Wachstumsphase





EMERAM investiert in Garderos GmbH und unterstützt das Unternehmen in der nächsten Wachstumsphase München (DE), 10. Juni 2024 - Fonds, die von EMERAM beraten werden, haben sich mehrheitlich an der Garderos GmbH (Garderos), einem Anbieter von "Ruggedized" Router-Lösungen für sichere Datenkommunikation und optimale Konnektivität in rauen Umgebungen, beteiligt. EMERAM ist einer der führenden Wachstumsinvestoren für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Garderos wurde 2002 als Spin-Off der Siemens AG gegründet und hat seinen Sitz in München. Aufbauend auf den Erfahrungen aus einer Vielzahl von Projekten hat sich Garderos zu einem marktführenden Systemlieferanten entwickelt, der in der Lage ist, weltweit große Stückzahlen von "ruggedized" Routern mit proprietärer, anwendungsoptimierter Software an Betreiber kritischer Infrastrukturen (Energienetze, Verkehrsüberwachung) und Telekommunikationsunternehmen zu liefern. Die Robustheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Router gewährleistet den Kunden eine hohe Ausfallsicherheit und die langfristige Verfügbarkeit der Produkte eine hohe Investitionssicherheit. Garderos realisiert kundenspezifische Lösungen schnell und flexibel und sorgt mit dem eigenen Garderos Router Management für eine effiziente und sichere Steuerbarkeit (Manageability) auch großer Routerflotten. Hermann Knauer, CEO von Garderos, erklärte: "Wir konnten in den vergangenen Jahren bereits große Erfolge und hohe Wachstumsraten erzielen und unsere Kunden von der Qualität und insbesondere der Ausfallsicherheit unserer Produkte überzeugen. Mit der fortschreitenden Digitalisierung, vor allem in der Energiewirtschaft, stehen wir nun am Beginn einer neuen Wachstumsphase. Wir sind überzeugt, mit EMERAM einen Partner gefunden zu haben, der uns optimal unterstützt, das zusätzliche Wachstumspotenzial bestmöglich auszuschöpfen und unser Unternehmen langfristig auf Erfolgskurs zu halten. An dieser Stelle möchte ich mich auch im Namen des gesamten Unternehmens bei unserem bisherigen Hauptgesellschafter für die großartige Zusammenarbeit bedanken. Wir sind froh, Herrn Dr. Hinder auch weiterhin als Gesellschafter und Beiratsmitglied an Bord zu haben." Dr. Ruprecht Puchstein, Principal bei EMERAM, sagte: "Wir freuen uns sehr, Garderos im Rahmen unseres Business Development Partner-Ansatzes in den nächsten Jahren zu unterstützen und somit einen entscheidenden Beitrag zur Digitalisierung kritischer Infrastrukturen zu leisten. Unser Team verfügt über fundierte Expertise in Geschäftsmodellen, die auf hochtechnologischen Produkten mit ausgeprägter Softwarekomponente basieren, und steht dem Management als Partner für die weitere Unternehmensentwicklung zur Seite. Garderos fügt sich ideal in unsere Investitionsstrategie ein. Das Unternehmen hat sich als Qualitätsführer in einer attraktiven, wachstumsstarken Nische positioniert. Die Akquisition unterstreicht unsere Fähigkeit, herausragende Unternehmen in interessanten Nischen zu identifizieren und durch unseren Ansatz als Business Development Partner zum bevorzugten Wachstumspartner zu werden." EMERAM wurde von Rautenberg & Company (Commercial), Noerr (Recht), FGS (Steuern) und A&M (Finanzen) beraten. Garderos und seine Gesellschafter wurden von Jones Day (Recht) beraten. ÜBER EMERAM - www.emeram.com EMERAM ist einer der führenden Investmentmanager für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Von EMERAM beratene Fonds stellen mehr als 650 Millionen Euro Kapital für die Entwicklung wachsender Unternehmen zur Verfügung. Das Portfolio umfasst Unternehmen aus den Bereichen Technologie/Software, Mehrwertdienste und neue Konsumgüter. EMERAM agiert als langfristiger Geschäftsentwicklungspartner für seine Unternehmen und fördert das nachhaltige Wachstum (organisch und anorganisch) der Portfoliounternehmen. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf die Umsetzung von ganzheitlichen ESG-Konzepten. Derzeit umfasst das Portfolio acht Plattformbeteiligungen mit insgesamt mehr als 2.500 Mitarbeitern. Die Unternehmen erzielen kontinuierlich ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum. Darüber hinaus haben mehr als 30 Add-on-Akquisitionen das Wachstum beschleunigt und die internationale Expansion ermöglicht. Über Garderos GmbH - www.garderos.com Garderos ist ein Anbieter von ruggedized-Router-Lösungen, die durch eine besonders robuste Kombination von Soft- und Hardware auch bei herausfordernden Bedingungen, wir etwa Hitze, Staub oder Feuchtigkeit, eine optimale Konnektivität der Router sicherstellen. Diese Fähigkeit ist im Telekommunikationsbereich, besonders aber in der Digitalisierung von kritischer Infrastruktur, etwa bei Energienetzen und bei der Verkehrsüberwachung, von besonderer Bedeutung. Garderos liefert kundenspezifisch konfigurierte Router und ermöglicht über das Garderos Router Management eine kostenoptimale Zero-Touch-Installation und eine sichere Versorgung der installierten Router mit den neusten Kundenanforderungen und sicherheitsrelevanten Updates. Somit ist Garderos der perfekte Partner, um bei Kunden mit höchsten Qualitätsanforderungen kleinere bis hin zu sehr großen Flotten von Routern effizient auszurollen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Medienkontakt EMERAM - WMP EuroCom AG Viona Brandt: Tel.: +49 (0)175 93 93 320 | Email: emeram@wmp-ag.de Susanne Horstmann: Tel.: +49 (0)89 2488 331 02 | Email: emeram@wmp-ag.de



