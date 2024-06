New York - Nach den jüngsten Rekorden an den New Yorker Börsen heisst es am Montag abwarten. Die Anleger halten sich vor neuen Inflationsdaten und Zinssignalen der US-Notenbank Fed zurück. Beides steht zur Wochenmitte auf der Agenda. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel nach einem moderat schwächeren Start um 0,10 Prozent auf 38'834,60 Punkte zu. Mit einem vergleichsweise mageren Plus von drei Prozent seit Jahresbeginn läuft ...

