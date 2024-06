Mantra Kursanalyse: OM erreicht ein neues Allzeithoch

Inmitten einer Phase der Stagnation im breiteren Kryptomarkt sticht der Coin OM des Mantra-Projekts hervor. Während viele Kryptowährungen seit mehreren Tagen seitwärts tendieren, konnte OM in den letzten Wochen eine beeindruckende Rallye hinlegen. Die bemerkenswerte Kursentwicklung hat OM auf ein neues Allzeithoch katapultiert und das Interesse von Anlegern und Analysten geweckt. Doch wie wird es nun für OM weitergehen?

OM ist schon seit einigen Tagen im Rallyemodus

Während sich der breitere Kryptomarkt seit mehreren Tagen in einer Seitwärtsbewegung befindet, hebt sich der OM-Coin von Mantra deutlich von diesem Trend ab. Der Coin befindet sich seit einigen Tagen in einem beeindruckenden Rallyemodus. Bereits von Ende 2023 bis in die erste Aprilhälfte verzeichnete der Coin eine massive Rallye, die den Kurs von 0,02 Dollar auf ein neues Allzeithoch von etwa 1 Dollar katapultierte. Nach diesem rasanten Anstieg setzte verständlicherweise eine Konsolidierung ein, bei der der Kurs wieder auf den Support von 0,65 Dollar zurückfiel.

Seit Anfang Juni jedoch zeigt OM erneut ein massives Aufwärtsmomentum. Zunächst testete der Coin das Allzeithoch von 1 Dollar erneut an, und heute gelang schließlich der Durchbruch des 1-Dollar-Widerstands, was zu einer Rallye auf den aktuellen Wert von 1,07 Dollar führte. Das bedeutet allein heute ein Kursplus von über 11 Prozent. In der letzten Woche stieg der Kurs sogar um 23 Prozent und im letzten Monat um etwa 50 Prozent. Betrachtet man den Kursgewinn über die letzten 12 Monate, zeigt sich ein noch beeindruckenderes Bild: OM konnte sich bisher um etwa 5000 Prozent steigern, was ihn zu einem der besten Investments während des Bärenmarktes gemacht hätte.

Durch diese starke Rallye ist OM inzwischen unter den Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und belegt mit einer Marketcap von etwa 850 Millionen Dollar aktuell Rang 90. Das Handelsvolumen hat sich seit gestern ebenfalls beinahe verdreifacht und liegt nun bei fast 200 Millionen Dollar. Der Coin besteht bereits seit 2020, und dass er nach dem Erreichen eines Allzeithochs von 0,75 Dollar im Jahr 2021 und dem darauf folgenden massiven Wertverfall im Bärenmarkt sich noch einmal in dieser Form auf einen neuen Höchststand steigern kann, ist tatsächlich sehr beachtlich.

Analysten fragen sich nun berechtigterweise, wie es in den kommenden Wochen weitergehen wird und was überhaupt für diese rapide Rallye verantwortlich war. Es bleibt spannend zu beobachten, ob OM dieses Momentum beibehalten kann und welche Entwicklungen in der Zukunft für den Coin anstehen.

Kooperation mit Zand Bank als Hauptauslöser für die Rallye?

Eine wesentliche Triebkraft hinter der jüngsten Kursrallye von MANTRA könnte die strategische Partnerschaft mit der Zand Bank sein. Diese Kooperation zielt darauf ab, das digitale Asset-Ökosystem in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu stärken und robuste regulatorische Rahmenbedingungen für die breitere Akzeptanz von realen Vermögenswerten (RWAs) zu schaffen.

Die Zand Bank ist als erste lizenzierte Digitalbank der VAE bekannt und bietet sowohl im Einzel- als auch im Unternehmensbanking hohe Sicherheitsstandards, Transparenz und Benutzerfreundlichkeit. Ihre digitale Ausrichtung passt perfekt zu MANTRA's Mission, reale Vermögenswerte auf die Blockchain zu bringen. Darüber hinaus ermöglicht die Zand Bank als führende kommerzielle Bank der VAE, dass Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte (VASPs) Kundenkonten eröffnen können, was ihre Infrastruktur zur Stütze des digitalen Finanzsektors in der Region macht.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden MANTRA und die Zand Bank gemeinsam klare Rahmenbedingungen für die Tokenisierung realer Vermögenswerte in Übereinstimmung mit der Dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) festlegen.

Ein zentraler Aspekt der Partnerschaft ist die strikte Einhaltung relevanter Standards, Maßnahmen zum Schutz der Anleger und regulatorischer Anforderungen. Durch die Einhaltung dieser Vorgaben möchten MANTRA und die Zand Bank Hindernisse beseitigen, Vertrauen schaffen und die breite Akzeptanz von RWAs in der Region fördern.

Obwohl die Regulierungsbehörden der VAE noch keine spezifischen Richtlinien für RWAs festgelegt haben, glauben viele, dass die bestehenden Vorschriften in der Lage sind, RWAs ohne zusätzliche Regularien zu integrieren. Während einer der Unlock Blockchain Roundtables im April wurde hervorgehoben, dass die Blockchain-Technologie ein erhebliches Potenzial hat, bestehende Märkte zu disruptieren und die Vertriebsmöglichkeiten, insbesondere für Privatanleger, zu erweitern.

So könnte es nun für den Coin weitergehen

Bei der Frage nach der zukünftigen Wertentwicklung von OM müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Einerseits hat der Coin wie bereits erwähnt in den letzten Monaten eine beeindruckende Rallye von 5000 % hingelegt, was sein Aufwärtspotenzial theoretisch beschränkt. Andererseits erscheint die jüngste Partnerschaft mit der Zand Bank als sehr vielversprechend. Diese Kooperation könnte in Zukunft zu weiteren Kapitalzuflüssen führen, insbesondere wenn die Zusammenarbeit positiv verläuft und ausgebaut wird. Obwohl der Coin bereits gut am Markt etabliert ist, hat er noch nicht einmal eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar erreicht.

Betrachtet man den Chart, so zeigt sich, dass es OM erstmals gelungen ist, den Widerstand bei einem Dollar zu durchbrechen. Nun ist es entscheidend, dass dieser Bereich als Support etabliert wird und sich der Coin über der Ein-Dollar-Marke halten kann. Sollte dies gelingen, könnte der Kurs in den kommenden Tagen und Wochen weiter in Richtung 1,20 oder sogar 1,50 Dollar ansteigen. Falls OM jedoch in den nächsten Stunden oder Tagen wieder unter einen Dollar fällt, ist zunächst mit einer Abwertung in Richtung des 0,90-Dollar-Supports zu rechnen. Sollte auch dieser nicht halten, könnte der Kurs auf den nächstgelegenen Support bei 0,75 Dollar beziehungsweise das alte Allzeithoch von 2021 abrutschen.

In jedem Fall sollten Anleger bedenken, dass bereits eine erhebliche Rallye stattgefunden hat. Das Aufwärtspotenzial ist zwar noch vorhanden, erscheint jedoch im Vergleich zu brandneuen, kleineren Krypto-Projekten wie dem TUK begrenzter. Solche neueren Projekte könnten aufgrund ihrer geringeren Marktkapitalisierung und ihres höheren Wachstumspotenzials attraktivere Renditechancen bieten.

TUK - eine sinnvolle Investitionsalternative zu OM?

Bei TUK handelt es sich um die Kryptowährung des neuen Play-to-Earn-Projekts eTukTuk. Das Projekt plant, ein innovatives Krypto-Spiel auf den Markt zu bringen, bei dem Spieler in die Rolle eines eTukTuk-Fahrers auf den Straßen von Sri Lanka schlüpfen können. Spieler verdienen echte TUK Coins durch das Erledigen von Aufträgen und das Befördern von Fahrgästen von A nach B. Die Coins können anschließend für Upgrades des eTukTuks oder das Freischalten neuer Städte verwendet werden.

Quelle: eTukTuk.io

Anleger haben zudem die Möglichkeit, die verdienten TUK Coins gegen andere Kryptowährungen an Krypto-Börsen zu tauschen oder sie zu verkaufen. TUK ist so neu, dass das erste Börsenlisting noch aussteht und sich der Coin derzeit im sogenannten Pre-Sale befindet. In dieser Phase kann ein TUK Coin für 0,033 Dollar erworben werden, was im Vergleich zum zukünftigen Listing-Preis einen erheblichen Rabatt darstellt. Auf diesem Weg konnten in wenigen Monaten bereits fast 3,5 Millionen Dollar an Investitionen gesammelt werden.

Neben den Renditemöglichkeiten im Play-to-Earn-Spiel selbst und potenziellen Kursgewinnen können Anleger durch das Staking ihrer TUK Coins zusätzlich jährliche passive Renditen von bis zu 82 % auf ihre gestakten Coins verdienen. Das macht TUK zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit für Krypto-Enthusiasten, die auf der Suche nach neuen und vielversprechenden Projekten sind.

