Berlin (ots) -Der Nova Innovation Award geht in diesem Jahr an die "Süddeutsche Zeitung" aus München, den Medienverbund Westfalen (rumble: rubens, Medienhaus Bauer, Lensing Media) aus Dortmund und die Südwest Presse/Neue Pressegesellschaft aus Ulm. Die Jury des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) würdigt damit zum achten Mal herausragende Innovationen in der Zeitungsbranche. Die Preisverleihung fand heute im Rahmen des BDZV-Digitalkongresses beBETA 2024 in Berlin statt."Die achte Nova-Runde zeigt eindrucksvoll, wie kraftvoll und kreativ Zeitungsverlage und Digitalpublisher sind. Beherrschende Themen der Einreichungen waren etwa KI, Personalisierung und User Needs. Die Qualität der Beiträge war sehr gut und wir können wieder viel voneinander lernen", so Nico Wilfer, Jury-Vorsitzender und Chief Product Officer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sowie BDZV-Ressortvorstand Trends & Innovation in seiner Laudatio vor den rund 300 Gästen des Digitalkongresses.Der BDZV vergibt den Nova Innovation Award in Kooperation mit der Unternehmensberatung HIGHBERG (Hamburg) in drei Kategorien:In der Kategorie Produktinnovation gewinnt die "Süddeutsche Zeitung" aus München mit ihrem "Persönlichen Jahresrückblick". Dieses Projekt ermöglicht es den Leserinnen und Lesern, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und ihre Lesegewohnheiten zu reflektieren. Die Analyse des Leseverhaltens und der Vergleich mit anderen Abonnenten stärkt die Bindung zur Zeitung und fördert das Gemeinschaftsgefühl unter den Lesern.Die Auszeichnung in der Kategorie Vermarktungsinnovation geht an den Medienverbund Westfalen (rumble: rubens, Medienhaus Bauer, Lensing Media) aus Dortmund für die Themenreihe "Alles sagen! Der Streit um die freie Meinung". Diese Reihe beleuchtet gesellschaftlich sensible Themen wie Gendern, Heimat oder Klima über einen Zeitraum von sechs Monaten. Ziel ist es, den Leserinnen und Lesern eine sachliche Grundlage und einen fundierten Überblick zu geben. Zweimal wöchentlich erscheinen Artikel in der Reihe, unterstützt von Experten, die für Ausgewogenheit sorgen. Leserreaktionen werden gesammelt und auf den Nachrichtenportalen veröffentlicht.In der Kategorie Neue Geschäftsfelder gewinnt die Südwest Presse/Neue Pressegesellschaft aus Ulm mit der "Transformation althergebrachter Leseraktionen in die digitale Zeit". Die Wirtschaftsredaktion hat ihre Telefonaktionen zu einem modernen digitalen Format weiterentwickelt. Mit dem multimedialen Angebot erreicht der Verlag bis zu 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Veranstaltung und stärkt damit die Zeitungsmarke. Die Webinare bieten tiefgehende Informationen zu Themen wie Geldanlage in Krisenzeiten, Heizungstausch oder Photovoltaik und unterstützen das Zeitungspublikum in einer sich schnell verändernden Zeit.Eine unabhängige Jury entscheidet über die Preisvergabe. Mitglieder sind:- Katja Fleischmann (Product Manager DRIVE / dpa), Berlin- Dirk von Gehlen (Director Think Tank am SZ-Institut, Süddeutsche Zeitung), München- Sebastian Horn (Director AI der ZEIT Verlagsgruppe und stellvertretender Chefredakteur von ZEIT ONLINE), Hamburg/Berlin- Hendrik Langen (Geschäftsführer, HIGHBERG), Hamburg- Freya Oehle (Start-up-Gründerin), Hamburg- Larissa Pohl (CEO WPP Open X Europe Lead for TCCC und GWA-Präsidentin), Frankfurt am Main- Lea Thies (Leiterin Günter Holland Journalistenschule, Augsburger Allgemeine), Augsburg- Nico Wilfer (Chief Product Officer Frankfurter Allgemeine Zeitung und BDZV Ressortvorstand Trends & Innovation), Frankfurt/BerlinDie Preisträger sowie alle Nominierungen des Nova Awards werden detailliert auf der Website https://www.bdzv.de/awards/nova vorgestellt.Zum Nova Award: Der BDZV hat 2017 erstmals den Innovationspreis Nova Innovation Award Digitalpublisher und Zeitungsverleger ausgelobt. In den vergangenen acht Jahren gab es über 400 Einreichungen, 71 Nominierungen, 24 Prämierungen und drei Sonderpreise. Die bisherigen Nominierungen und Preisträger spiegeln die Innovationsfähigkeit der Zeitungsbranche wider, die heute sowohl digital als auch gedruckt den vielfältigen Ansprüchen und Wünschen der modernen Gesellschaft gerecht wird.Alle Informationen zum Nova Innovation Award finden Sie auf https://www.bdzv.de/awards/nova.Pressekontakt:Dr. Joachim DonnerstagLeiter MarketingkommunikationTelefon: 030/726298-223E-Mai donnerstag@bdzv.de