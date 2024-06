Ethereum trendet bullisch: So reagieren die Krypto-Wale

In den letzten 24 Stunden läuft Ethereum weiter seitwärts. Noch gibt es keinen Impuls, der die zweitwertvollste Kryptowährung wieder in Richtung 4.000 US-Dollar treibt. Nach Gewinnmitnahmen am Wochenende wird ETH aktuell bei rund 3.700 US-Dollar gehandelt. Der Verkaufsdruck scheint gestoppt, doch auch die parabolische Aufwärtsbewegung lässt noch auf sich warten. Immer häufiger sehen Analysten hier den Handelsstart der Spot-ETFs in den USA als richtungsweisendes Event. Kann institutionelles Kapital möglicherweise wie bei Bitcoin die Neubewertung von Ethereum ermöglichen?

Wenn es nach Auffassung der Wale geht, scheint dies gut möglich. Denn die Reaktion der Krypto-Wale war zuletzt stark bullisch:

The number of Ethereum addresses holding 10,000+ $ETH has increased by 3% in the last three weeks, signaling an important spike in buying pressure! pic.twitter.com/7qq5HgGP37 - Ali (@ali_charts) June 9, 2024

Die Anzahl der Ethereum-Adressen, die 10.000 oder mehr ETH halten, ist nach On-Chain-Daten in den letzten drei Wochen um 3 Prozent gestiegen. Diese Zunahme deutet auf einen signifikanten Anstieg des Kaufdrucks hin, da Wale sich augenscheinlich bullisch positionieren. Solche Bewegungen von Großinvestoren signalisieren oft Vertrauen in die zukünftige Preisentwicklung von Ethereum.

Bullische Wale treffen auf knappes Angebot

Dass bullische Wale auf ein knappes Angebot treffen, ist besonders positiv für die Kursentwicklung von Ethereum. In der Marktwirtschaft gilt das Prinzip, dass steigende Nachfrage bei gleichbleibendem oder sinkendem Angebot zu höheren Preisen führt. Wenn große Investoren vermehrt ETH kaufen und ihre Bestände erhöhen, wie es in den letzten Wochen der Fall war, signalisiert dies ein gesteigertes Interesse und Vertrauen in die Kryptowährung. Gleichzeitig bleibt das Angebot begrenzt, da die Gesamtmenge an ETH eben nicht so schnell zunimmt. Dieses Ungleichgewicht zwischen wachsender Nachfrage und begrenztem Angebot übt Druck auf den Preis aus.

$ETH supply on exchanges is at an 8-year low.



Ethereum ETFs are about to cause a massive supply shock.



As a result, the price of $ETH could skyrocket.



Are you prepared? pic.twitter.com/dVe9t3SIXw - Lark Davis (@TheCryptoLark) June 8, 2024

Das ETH-Angebot auf Börsen ist auf einem 8-Jahres-Tief. Anstehende Ethereum-ETFs könnten eine massive Angebotsverknappung verursachen, was zu einem starken Preisanstieg von ETH führen könnte. Darauf weist der hiesige Analyst Lark Davis ausdrücklich hin.

Seit der Genehmigung von Ethereum-ETFs in den USA am 23. Mai hat sich der Bestand an ETH auf zentralen Börsen deutlich verringert. So wurden Ether im Wert von über 3 Milliarden Dollar abgehoben, was auf eine potenzielle Angebotsverknappung hinweist. Derzeit sind nur 10,6 Prozent des gesamten Ether-Angebots auf Börsen, der niedrigste Wert seit Jahren.

Since the approval of Ethereum ETFs in the U.S. on May 23, over $3 billion worth of $ETH has exited centralized exchanges, potentially signaling a supply squeeze.



Currently, only 10.6% of the total Ether supply is on exchanges, the lowest in years. pic.twitter.com/oOG5I00N4S - Satoshi Club (@esatoshiclub) June 3, 2024

Ethereum-Boom: Ist WienerAI besser als ETH?

ERC-20-Token steigen oft stark, wenn Ethereum Stärke zeigt, da sie auf der Ethereum-Blockchain basieren. Ein steigender ETH Kurs signalisiert Vertrauen in das Netzwerk, zieht mehr Investoren an und erhöht die Nachfrage nach ERC-20-Token. Positive Entwicklungen bei Ethereum fördern also indirekt auch das Wachstum und die Wertsteigerung der ERC-20-Token.

Anleger, die nach neuen Kryptowährungen mit hohem Potenzial suchen, könnten mitunter auch WienerAI in Betracht ziehen. Dieser neue Meme-Coin im ERC20-Ökosystem kombiniert die dominierenden Trends des Jahres 2024: Künstliche Intelligenz und Meme-Kultur. Der WAI Presale hat bereits über 5,3 Millionen US-Dollar eingebracht. Damit gehört WienerAI zu den besten Vorverkäufen im Sommer 2024.

Ein zentrales Merkmal von WienerAI ist der AI-gesteuerte Trading-Bot. Dieser Bot analysiert kontinuierlich Marktdaten und liefert präzise Handelsempfehlungen für alle Nutzer. Dieses innovative Tool optimiert das Krypto-Trading und bietet Nutzern einen erheblichen Vorteil im Marktgeschehen. Der AI-gestützte Trading-Bot ist laut Whitepaper sofort einsatzbereit, vorausschauend und benutzerfreundlich. Nutzer können dem Bot Fragen zu ihren Krypto-Investitionsbedürfnissen stellen. WienerAI nutzt seine prädiktive Technologie, um die Märkte nach passenden Gelegenheiten zu durchsuchen. Sobald eine passende Gelegenheit gefunden ist, liefert WienerAI eine unvoreingenommene Begründung.

Ein weiterer Vorteil von WienerAI ist, dass keine Gebühren bei der Nutzung des Trading-Bots anfallen. Diese dezentrale Philosophie ermöglicht es den Nutzern, ihre Gewinne zu maximieren. Zudem bieten die dreistelligen täglichen Staking-Belohnungen einen besonderen Anreiz, WienerAI-Token zu halten. Bereits im Presale können Investoren ihre WAI-Token über Ethereum staken und dabei mehr als 200 Prozent APY erzielen. Ferner sind 64 Prozent aller WAI Token im Staking gesperrt, was beim Handelsstart einen positiven Druck durch Angebotsknappheit schaffen dürfte.

Da der Preis in 48 Stunden erneut steigen wird, könnte sich eine schnelle Investition lohnen. Denn noch gibt es WAI für wenige Stunden zu einem Preis von 0,0007171.

