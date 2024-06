Shanghai und Heidelberg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Full-Life Technologies (Full-Life), ein voll integriertes globales Strahlentherapie-Unternehmen, veröffentlichte präklinische Daten seines auf NTSR1 abzielenden Radionuklid-Wirkstoff-Konjugat (Radionuclide Drug Conjugate, RDC)-Programms FL-091 in einer mündlichen Präsentation auf der Jahrestagung der Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI) 2024, die vom 8. bis 11. Juni 2024 im Metro Toronto Convention Centre, Toronto, ON, Kanada stattfand.Der Neurotensinrezeptor 1 (NTSR1) gehört zur Familie der Neurotensinrezeptoren (NTSR), welche die Wirkung des Neuropeptidhormons Neurotensin in verschiedenen Bereichen des menschlichen Körpers modulieren, darunter auch im Magen-Darm-System. Eine Überexpression von NTSR1 wurde mit dem Fortschreiten der Krankheit bei verschiedenen Krebsarten in Verbindung gebracht, darunter Darm-, Brust-, Bauchspeicheldrüsen- sowie Kopf- und Halskrebs. Dies macht es zu einem vielversprechenden Ziel für die diagnostische Bildgebung und die Radioligandentherapie. Auf dieser Konferenz hat Full-Life zum ersten Mal die präklinischen Charakterisierungen eines neuartigen NTSR1-gerichteten Radioligandenvektors FL-091 vorgestellt, der günstige Biodistributionsprofile und vielversprechende Anti-Tumor-Aktivitäten für die darin enthaltenen Radioisotope aufweist.In den präklinischen Studien von Full-Life zeigte FL-091 eine deutlich höhere Bindungsaffinität zu NTSR1 im Vergleich zu einem anderen NTSR1-gerichteten Radioligandenvektor, der derzeit in der klinischen Entwicklung ist. Dementsprechend zeigten seine Lutetium-177- und Actinium-225-Komplexe, 177Lu-FL-091 und 225Ac-FL-091, ein deutlich verbessertes In-vivo-Biodistributionsprofil gegenüber ihrem jeweiligen Gegenstück, einschließlich einer höheren Tumoraufnahme und einer schnelleren Ausscheidung aus dem Normalgewebe. Wichtig ist, dass diese Verbesserung der biologischen Verteilung zu einer überlegenen Anti-Tumor-Aktivität in verschiedenen Xenograft-Modellen führte. Diese Daten sprechen dafür, dass FL-091 ein vielversprechender Radioligandenvektor ist, der auf NTSR1-positive Krebsarten abzielt. Derzeit entwickelt Full-Life das Alpha-Therapieprogramm 225Ac-FL-091 weiter.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.full-life.com/media/presentation/25Über FL-091 FL-091 ist ein neuartiger NTSR1-gerichteter Radioligandenvektor. FL-091 bindet mit hoher Affinität an NTSR1 und seine Radioisotop-Komplexe zeigen therapeutisch günstige In-vivo-Biodistributionsprofile, die in verschiedenen Xenograft-Mausmodellen zu einer vielversprechenden In-vivo-Wirksamkeit geführt haben. Die Entwicklung des Alpha-Therapiekandidaten 225Ac-FL-091, der auf NTSR1-positive Tumore abzielt, läuft derzeit.Informationen zu Full-Life Technologies Full-Life Technologies ("Full-Life") ist ein voll integriertes, weltweit tätiges Unternehmen für Strahlentherapie mit Niederlassungen in Belgien, Deutschland und China. Unser Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette der radiopharmazeutischen Forschung und Entwicklung, Produktion und Kommerzialisierung zu beherrschen, um den Patienten klinische Vorteile zu bieten. Das Unternehmen ist bestrebt, die grundlegenden Herausforderungen der Radiopharmazie von heute zu bewältigen, indem es Pionierarbeit in der innovativen Forschung leistet, welche die Behandlungen von morgen prägen wird. Wir sind ein Team von dynamischen Unternehmern und erfahrenen Wissenschaftlern mit nachgewiesener Erfolgsbilanz in den Biowissenschaften sowie in der Radioisotopenforschung und klinischen Entwicklung.Über SNMMI Die Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI) ist eine gemeinnützige wissenschaftliche und professionelle Organisation, welche die wissenschaftliche und technologische Grundlage und die praktische Anwendung der Nuklearmedizin und molekularen Bildgebung fördert. Das SNMMI möchte eine führende Rolle bei der Vereinheitlichung, Weiterentwicklung und Optimierung der molekularen Bildgebung einnehmen, mit dem Ziel, die menschliche Gesundheit zu verbessern. Mit 13.000 Mitgliedern weltweit vertritt die SNMMI Fachleute aus dem Bereich der nuklearen und molekularen Bildgebung, die sich alle für den Fortschritt in diesem Bereich einsetzen. Die SNMMI-Jahrestagung ist die wichtigste Veranstaltung für Ausbildung, Wissenschaft, Forschung und Networking im Bereich der Nuklearmedizin und der molekularen Bildgebung. Sie bietet Ärzten, technischen Experten, Pharmazeuten, Laborfachleuten und Wissenschaftlern einen umfassenden Überblick über die neuesten Forschungen und Entwicklungen auf diesem Gebiet und gibt Einblicke in praktische Anwendungen für die Klinik.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/full-life-technologies-gab-in-einer-mundlichen-prasentation-auf-der-snmmi-jahrestagung-2024-praklinische-daten-zu-seinem-auf-ntsr1-abzielenden-rdc-programm-fl-091-bekannt-302169046.htmlPressekontakt:Full-Life,pr@t-full.com,www.full-life.comOriginal-Content von: Full-Life Technologies Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167018/5798345