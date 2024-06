Die beiden Erstaufträge sind ein Kontaktzentrum mit 15.000 Agenten und ein Netzwerk aus 100 Lagerstandorten

10. Juni 2024 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / Turnium Technology Group Inc. (TSXV: TTGI) (FWB: E48) ("Turnium" oder das "Unternehmen") hat mit der in Mumbai ansässigen Firma 247 Networks Pvt. Ltd. ein Partnerschaftsabkommen zur Geschäftsexpansion in Indien unterzeichnet. Bis dato konnten zwei erste strategische Deals abgeschlossen werden:

Großauftrag eines Kontaktzentrums: 247 Networks unterstützt mit Hilfe von Turniums fortschrittlicher Internettechnologie ein Kontaktzentrum in Indien, das neun Standorte betreibt und 15.000 Agenten beschäftigt. So wird ein rund um die Uhr verfügbarer und zuverlässiger Internet- und Telefondienst ohne Anrufunterbrechungen gewährleistet, der für hohe Kundenzufriedenheit sorgt.

Projekt zur Sicherstellung der Konnektivität in der Lagerverwaltung: 247 Networks wird dank der von Turnium vertraglich zugesicherten Technologie ein Netzwerk von 100 Lagerstandorten, die über ganz Indien verteilt sind, mit einer stabilen Internetverbindung ausstatten. In Gebieten, wo es schwierig ist, eine stabile Internetverbindung herzustellen, wird 247 Networks verschiedene Verbindungsmodi, einschließlich 4G und 5G, miteinander kombinieren, um so eine nahtlose Kommunikation zu gewährleisten.

Unter Einsatz von Turniums softwarebasierter Plattform bietet 247 Networks seinen Kunden - einschließlich jener im Finanzsektor - einen unterbrechungsfreien und sicheren Internetdienst zu wettbewerbsfähigen Preisen. Diese Plattform nutzt reguläre Internetverbindungen anstelle von teuren Standleitungen und bietet damit Zuverlässigkeit und Sicherheit auf höchstem Niveau.

Fezident Prime, CTO von 247 Networks, erklärt: "Mit Hilfe von Turnium ist es uns möglich, die Bedürfnisse unserer Kunden, wie z. B. des Kontaktzentrums und des Lagerverwaltungs-Netzwerks, zufriedenzustellen und für eine entsprechende Konnektivität zu sorgen. Diese Partnerschaft ist ein großer Schritt vorwärts bei der Verbesserung der Geschäftsabläufe und der Internetkonnektivität in Indien. Sie ist der Schlüssel zum Erreichen unseres Ziels, bis Ende des Jahres 2025 im SD-WAN-Bereich einen Umsatz in Höhe von 500.000 US$ zu erwirtschaften. Die Liste der Geschäftschancen, die sich uns derzeit eröffnen, ist beachtlich und wir sind schon sehr gespannt auf den weiteren Ausbau unseres Geschäfts in Indien."

Ralph Garcea, Chairman von Turnium, fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr, Partner von 247 Networks zu sein und die Firma bei ihrem Wachstum in Indien zu unterstützen. Unsere Technologie wird der Firma dabei helfen, reale Probleme mit der Internetkonnektivität ihrer Kunden zu lösen. Die Firma 247 Networks mit eingerechnet, unterhalten wir mittlerweile 19 Partnerschaften auf internationaler Ebene - Tendenz steigend."

Über 247 Networks

247 Networks bietet eine Kombination aus Software Defined Networking (SDN), das für den Einsatz in cloudbasierten Rechenzentren entwickelt wurde, und Wide Area Networking (WAN), dem Netzwerk außerhalb des Büros eines Kunden (z. B. das Internet oder Site-to-Site-Netzwerke wie MPLS und Metro Ethernet). Die SD-WAN-Lösungen (Software Defined WAN) der Firma steigern die Leistung und Zuverlässigkeit des Internets in Zweigstellen, indem sie zwei oder mehr ISPs wie geleaste Leitungen oder sogenannte Dedicated Circuits wie T1, DS3 und sogar Glasfaser, DSL, Kabel oder Wireless zusammenführen. Außerdem werden über die SD-WAN-Plattform auch private WAN- oder MPLS-Lösungen angeboten. Nähere Informationen erhalten Sie unter https://www.247networks.co.

Über Turnium Technology Group Inc.

Wir machen die Internetverbindungen der Unternehmen sicherer und zuverlässiger. Unsere Cloud-native SD-WAN-Softwareplattform (Software Defined Wide Area Networking) kommt in unserem internationalen Netzwerk von Vertriebspartnern in Lizenz zum Einsatz, um deren Geschäfts- und Unternehmenskunden besonders zuverlässige und sichere Verbindungen zu den von ihnen benötigten Anwendungen und Daten herzustellen, und zwar über kostengünstige Standard-Internet-, Drahtlos- oder erdnahe Satellitendienste. Im Vergleich zu anderen Optionen ist die von uns angebotene proprietäre softwarebasierte Lösung einfacher zu verwalten, flexibler, rascher zu implementieren und auch kostengünstiger als virtuelle private Netzwerklösungen (VPN) oder die von den herkömmlichen Telekommunikationsträgern angebotenen Dienste.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an sales@ttgi.io, besuchen Sie unsere Webseite www.turnium.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @turnium.

Über SD-WAN

SD-WAN revolutioniert den Netzwerk- und Telekommunikationssektor durch die Abstraktion der sicheren Hochgeschwindigkeitsnetze und der Netzsteuerung von den zugrundeliegenden physischen Schaltkreisen. SD-WAN befreit Unternehmen, Klein- und Mittelbetriebe sowie Cloud- und Managed-Services-Anbieter von den Geschäfts- und Kostenbeschränkungen, die ihnen von den herkömmlichen Telekommunikationsunternehmen auferlegt werden. Laut Future Market Insights Inc. erzielte der SD-WAN-Markt im Jahr 2022 ein Marktvolumen von 3,4 Mrd. US$ und dürfte mit einer geschätzten Zuwachsrate (CAGR) von 31,6 % bis zum Jahr 2032 auf 54 Mrd. US$ anwachsen.

Ansprechpartner Turnium:

Chairman: Ralph Garcea, E-Mail: rgarcea@ttgi.io, Telephone: +1 416-304-9125

Investor Relations: Bill Mitoulas, E-Mail: investor.relations@ttgi.io, Telefon: +1 416-479-9547

Medienanfragen richten Sie bitte an media@ttgi.io

Verkaufsanfragen richten Sie bitte an sales@ttgi.io

www.ttgi.io, www.turnium.com

VORSORGLICHE HINWEISE

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75876Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75876&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA90043C1032Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18177162-firma-247-networks-mumbai-vertraut-expansionskurs-indien-turnium-partner