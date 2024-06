DJ Beherbergungsbetriebe verbuchen im April weniger Übernachtungen

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im April 37,1 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 7,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. "Dieser Rückgang dürfte mit dem frühen Osterferienbeginn im Jahr 2024 zusammenhängen", erklärte Destatis. "In den Monaten März und April zusammengenommen waren die Übernachtungszahlen höher als im Vorjahreszeitraum."

Während die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,4 Prozent auf 6,4 Millionen leicht anstieg, sank die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland im Vergleich mit dem Vorjahresmonat um 8,9 Prozent auf 30,7 Millionen.

"Diese Abnahme dürfte damit zusammenhängen, dass dieses Jahr bereits im März in allen Bundesländern außer in Schleswig-Holstein die Osterferien begonnen hatten und viele Familien bereits im März statt im April in den Osterurlaub starteten", heiß es von Destatis.

Im März hatten die Beherbergungsbetriebe einen Übernachtungsrekord für diesen Monat des Jahres verzeichnen können. Im März und April zusammengenommen lagen die Übernachtungszahlen um 1,2 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum.

