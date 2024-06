Seit der Einführung Ende 2023 durch das Queensland Department of Transport and Main Roads (TMR) haben mehr als 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner von Queensland die neue App für den digitalen Führerschein heruntergeladen, die von Thales und den lokalen Partnern Code Heroes und Aliva entwickelt wurde.

die neue App für den digitalen Führerschein heruntergeladen, die von Thales und den lokalen Partnern Code Heroes und Aliva entwickelt wurde. Die Thales Digital ID Services Platform wurde mit Blick auf Sicherheit und Datenschutz entwickelt und bietet ein sicheres Zuhause für die Identitätsdaten der Nutzer.

Die Queensland-App ist der erste digitale Führerschein in Australien, der sich an den internationalen Standards für mobile Führerscheine orientiert und es den Nutzern ermöglicht, ihre digitalen Ausweise in anderen lokalen und internationalen Gerichtsbarkeiten, die dem Standard folgen, vorzulegen und zu teilen.

Die Queensland Digital Licence App zählt seit ihrem Start am 1. November 2023 mehr als 500.000 Nutzer. Das zeigt, dass die Einwohnerinnen und Einwohner von Queensland ein klares Interesse an einer sicheren und geschützten digitalen Identität haben. Thales und das Queensland Department of Transport and Main Roads (TMR) haben die neue App für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Queensland freigegeben. Vorausgegangen waren ein erfolgreiches Pilotprojekt und ein ausgedehnter Test in Townsville, bei dem die Zusammenarbeit mit echten Endnutzern, Unternehmen und Branchengruppen wertvolle Erkenntnisse für das Projekt lieferte, um die Einführung vorzubereiten.

Die Kerntechnologie stammt von Thales und wird durch die Entwicklung und den Betrieb der lokalen Partner Code Heroes und Aliva unterstützt. Die QLD Digital Licence App ist einfach zu bedienen, sicher und mit Blick auf Datensicherheit und Datenschutz konzipiert. Die App enthält Funktionen wie die Multi-Faktor-Authentifizierung, die Integration mit dem Queensland Digital Identity (QDI) Service und eine integrierte Verifizierung für den sicheren Austausch von Informationen zwischen Benutzern. Das zustimmungsbasierte Design der App gibt dem Einzelnen die Kontrolle über seine Identitätsdaten Benutzer können Informationen aus der App präsentieren oder weitergeben, indem sie aus gängigen Anwendungsfällen auswählen, die nur die für die Transaktion relevanten Informationen offenlegen, wie z. B. "Altersnachweis", der einen "über 18"-Bildschirm anzeigt, ohne Geburtsdatum, Adresse oder Fahrdaten preiszugeben eine beliebte Funktion. Die App bietet derzeit digitale Führerscheine, Altersnachweise (18+) und Bootsführerscheine, mit dem Potenzial für weitere digitale Dokumente in der Zukunft.

Unternehmen, die die Identitäts- oder Altersanforderungen für die Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen überprüfen müssen, können die eigenständige (QLD) Verifier for Digital Licence App herunterladen, die die Authentizität der von einer Digital Licence App empfangenen Daten elektronisch bestätigt. Es wird erwartet, dass die digitale Verifizierung Unternehmen dabei helfen wird, die Notwendigkeit der Speicherung sensibler Identitätsdaten zu verringern, da der Verifizierungsprozess schnell und einfach ist und eine zeitnahe Verifizierung in einer Vielzahl von Anwendungsfällen ermöglicht. Die Anforderungen für die Entwicklung von Verifizierungsfunktionen sind in der Norm für mobile Führerschein-Apps (ISO/IEC18013-5) öffentlich zugänglich, so dass ein größeres Ökosystem ergänzende Verifizierungslösungen entwickeln und die Benutzerfreundlichkeit des digitalen Führerscheins im Alltag verbessern kann.

Die App QLD Digital Licence und die Verifier for Digital Licence App, die von Thales entwickelt wurden, sind jetzt für die Einwohnerinnen und Einwohner von Queensland über die mobilen App-Stores verfügbar.

"Nichts ist wichtiger als Ihre privaten Daten, die in hohem Maße geschützt sein sollten. Wir sind stolz auf den aktuellen Erfolg der Queensland Digital Licence App, die den Schutz und die Sicherheit privater Daten gewährleistet und gleichzeitig ein modernes digitales Erlebnis bietet. Die App wird strengen Datenschutz- und Informationssicherheitstests unterzogen, um die Identität zu schützen. Sie entspricht den internationalen Standards für mobile Führerscheine und setzt damit den Standard für mobile Führerschein-Apps in Australien und weltweit", kommentierte Mark Bailey, Minister für Verkehr und Straßenwesen

"Durch diese Zusammenarbeit zeigt Thales, dass es in der Lage ist, den Bürgerinnen und Bürgern äußerst komfortable und sichere Lösungen anzubieten, die es ihnen ermöglichen, die Vorteile der Digitalisierung voll auszuschöpfen. Die Queensland Digital Licence App ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Markt für digitale IDs und zeigt die wachsende Bedeutung und das Interesse an der Angleichung an internationale Standards für mobile Führerscheine und die Interoperabilität über Ländergrenzen hinweg", sagte Youzec Kurp, Senior Vice President des Geschäftsbereichs Identity Biometric Solutions bei Thales' DIS

