Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine moderate Erholung ab. Der DAX wird im vorbörslichen Handel rund 0,2 Prozent höher bei 18.534 Zählern und damit leicht über der wichtigen 18.500-Punkte-Marke taxiert. Zu Wochenbeginn hatte der Index indes ein leichtes Minus verbucht. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen:1. Leichte Erholung an der Wall StreetDie US-Börsen verzeichneten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...