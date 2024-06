Nach den stärker als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag und vor der nächsten Sitzung der US-Notenbank Fed am morgigen Mittwoch bleibt der Bitcoin in schwierigem Fahrwasser. Im insgesamt schwächelnden Krypto-Gesamtmarkt entfernt er sich dabei aktuell wieder deutlicher von der psychologisch wichtigen 70.000-Dollar-Marke.

