In der Vergangenheit arbeitete die Mobilitätsplattform Uber vor allem mit Mietwagenunternehmen zusammen. Doch mehr und mehr buhlt der Konzern auch um Partnerschaften mit Taxiunternehmen. Der Fahrdienstvermittler Uber öffnet seine App für alle Taxiunternehmer in ganz Deutschland. Bislang konnte man nur Fahrten in 16 deutschen Städten mit Uber buchen. Von sofort an können sich Taxifahrer und Mietwagenunternehmen bundesweit von Uber vermitteln lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...