Oelde (ots) -Funktioniert Dropshipping heute noch? Das tut es durchaus, wobei es sich neu erfinden musste! Um Einsteigern dabei in den E-Commerce einen guten Start zu ermöglichen, haben Marco Hellfach und Oleg Zajc mit ihrer EcomUp Consulting GmbH ein Coaching-Programm für Branded Dropshipping entwickelt. Hier erfahren Sie, was es damit auf sich hat und wie es den beiden gelingt, ein totgesagtes Geschäftsmodell zu beleben.Dropshipping hat einen eher mäßigen Ruf - dabei ist es für Einsteiger in den E-Commerce schon aufgrund des geringen Startkapitals denkbar gut geeignet. Hinzu kommt, dass Online-Shop-Betreiber keine eigene Lagerhaltung benötigen und nicht einmal selbst versenden müssen. Mit den Vorteilen beginnen aber auch die Probleme, denn Dropshipper haben grundsätzlich keinen Einfluss auf die Lieferzeit und können die Qualität der Ware nicht überprüfen. Wenn es schlecht läuft, häufen sich daher die Beschwerden, was die Gewinnaussichten schmälert und den Online-Shop unprofitabel macht. "Wir beobachten tatsächlich, dass zahlreiche Einsteiger nach kurzer Zeit scheitern. Die Ursache dafür findet sich aber nicht allein in der Lieferzeit und der Qualität, sondern auch in der geringen Kundenbindung, die mit dem traditionellen Dropshipping einhergeht", erklärt Marco Hellfach, Geschäftsführer der EcomUp Consulting GmbH. "In der Folge geben viele, die sich ein eigenes Business aufbauen wollten, den Gedanken wieder auf und bleiben bei ihrem ungeliebten Bürojob. Ihnen entgeht damit die Chance auf ein zweites Standbein, das ihnen langfristig dabei helfen würde, ihre Lebensträume zu verwirklichen.""Dabei ist Dropshipping noch immer ein interessantes Geschäftsmodell, bei dem hohe Umsätze möglich sind. Es muss allerdings modifiziert werden, damit es unter den heutigen Bedingungen funktioniert", führt sein Geschäftspartner Oleg Zajc weiter aus. Die beiden E-Commerce-Experten betreiben selbst seit vielen Jahren mehrere Online-Shops und haben dabei eine Methode entwickelt, die sie von ihrer Konkurrenz abhebt: Mit der EcomUp Consulting GmbH helfen sie E-Commerce-Einsteigern beim Geschäftsaufbau, wobei ihr Coaching auf Branded Dropshipping setzt und von der Einrichtung des Shops über Marketingstrategien bis zu rechtlichen und steuerlichen Themen alles behandelt, was für einen erfolgreichen Start notwendig ist. Marco Hellfach und Oleg Zajc stehen für ein ehrliches und bodenständiges Coaching, das keine unrealistischen Versprechungen macht. Die meisten ihrer Teilnehmer fahren nach zwei bis drei Monaten Gewinne von 2.000 bis 3.000 Euro ein. In Sachen E-Commerce sind die beiden auch mit ihrem YouTube-Kanal aktiv.Markentaufbau und Qualitätssicherung: So löst die EcomUp Consulting GmbH die Probleme des klassischen Dropshippings"Das herkömmliche Dropshipping hat den großen Nachteil, dass es keine Kundenbindung aufbaut, weil dem Shop, der Werbung und mehrheitlich auch den Produkten die Qualität einer echten Marke fehlt", erklärt Oleg Zajc. "Wenn der Käufer seine Ware erhält, weist nichts auf denjenigen hin, der sie ihm verkauft hat. Beim nächsten Mal wird er deshalb woanders bestellen - genau dieses Problem lösen wir mit Branded Dropshipping."Die Teilnehmer am Coaching der EcomUp Consulting GmbH erfahren, wie sie eine Markenidentität aufbauen, wobei sie eng mit den Herstellern und den Lieferanten zusammenarbeiten. Entscheidend ist dabei, dass der Markenname im gesamten Dropshipping-Prozess verankert wird: Das Logo findet sich auf der Webseite, der Verpackung und sogar auf den Produkten wieder. Darüber hinaus prägt die Markenidentität die gesamte Marketingstrategie. Wie das leicht umzusetzen ist, vermitteln Marco Hellfach und Oleg Zajc in Videos und Live-Calls, die zweimal wöchentlich stattfinden. Falls zwischendurch Fragen aufkommen, stehen sie zudem mit ihrer Facebook-Support-Gruppe für den persönlichen Kontakt zur Verfügung. Das Coaching läuft über mindestens sechs Monate, wobei sich viele Teilnehmer für eine längere Zusammenarbeit entscheiden.Der richtige Lieferant: Die EcomUp Consulting GmbH sorgt für beste Kontakte"Die Marketingstrategie ist eine wichtige Säule, wenn es um eine loyale Kundenbasis geht, die langfristig hohe Umsätze ermöglicht, doch allein damit ist es nicht getan", betont Marco Hellfach. "Dropshipping leidet oft unter langen Lieferzeiten und einer schlechten Produktqualität - wer erfolgreich sein will, kann sich so etwas kaum leisten." Das Coaching der EcomUp Consulting GmbH konzentriert sich deshalb nicht nur auf die Auswahl geeigneter Produkte, sondern auch auf die Suche nach dem richtigen Lieferanten. Marco Hellfach und Oleg Zajc mussten diese Hürde bei ihren Online-Shops selbst nehmen und haben dabei Kontakte zu verlässlichen Lieferanten aufgebaut, die kurze Lieferzeiten und eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren. Die Teilnehmer am Coaching können diese Kontakte für ihre eigenen Geschäfte nutzen.Marco Hellfach und Oleg Zajc sprechen auch rechtliche und steuerliche Fragen anDas Coaching der EcomUp Consulting GmbH bietet einen Leitfaden zum Shop-Aufbau und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für das Marketing, doch die Einsteiger in den E-Commerce haben es auch mit rechtlichen und steuerlichen Fragen zu tun. Aus diesem Grund nehmen Themen wie Gewerbeanmeldung, Steuerzahlung und Buchhaltung einen großen Raum bei der Ausbildung ein, was bei einem E-Commerce-Coaching keine Selbstverständlichkeit ist. "Wir waren am Anfang unserer unternehmerischen Tätigkeit sehr chaotisch und mussten einiges lernen, bis wir verstanden haben, wie es reibungslos funktioniert", berichtet Oleg Zajc. "Unser Know-how in diesem Bereich geben wir heute an unsere Kunden weiter, damit sie eine Abkürzung nehmen können."