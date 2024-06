Köln (ots) -Wenn Kater Milo und seine Freund:innen, Giraffe Lofty und Vogel Lark, einen neuen Beruf kennenlernen wollen, dann taucht das Trio in seine ganz eigene Rollenspielwelt ein. Und dort sind die drei mal Ärzt:innen, Polizist:innen oder Kapitän:innen. TOGGO nimmt mit "Milo" eine farbenfrohe und fantasievolle Animationsserie ins Programm, die auf unterhaltsame Weise die Botschaft vermittelt, dass es viele spannende und erstaunliche Berufe gibt, die es zu erkunden lohnt."Milo" hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Preis als beste Kinderserie bei den "British Animation Awards". TOGGO zeigt die erste Staffel ab Montag, 1. Juli, immer werktags um 06:05 Uhr in Doppelfolgen. Zudem stehen alle 52 Episoden ab Freitag, 28. Juni als Stream bereit: bei toggo.de, in der TOGGO App sowie bei RTL+.Milo ist ein abenteuerlustiger fünfjähriger Kater, der mit seinen Eltern in deren Reinigungsgeschäft lebt. Am liebsten spielt Milo mit seinen Freud:innen Lofty und Lark - und dem Roboter Schaumi, der alle Kleidungsstücke im Laden reinigt. Immer wenn Milo und seine Freud:innen einen Beruf kennenlernen wollen, fragt Milo Schaumi, ob er die passende Berufskleidung für sie hat. Sobald alle eingekleidet sind, tauchen sie in ihre Rollenspielwelt ein.In der ersten Episode (Montag, 1. Juli um 06:05 Uhr) muss Entdecker Langohr sein Outfit reinigen lassen. Milo, Lofty und Lark lauschen fasziniert seinen aufregenden Abenteuern. Mit Hilfe von Schaumi werden sie in den Dschungel transportiert, um dort eine spannende Schatzsuche zu starten.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Matthias Brücher | Senior Communication Manager Kids, Consumer Products & Multichannel | T: +49 221-456-51015 | matthias.bruecher@rtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5798630